Автолюбителям станет легче

В Москве состоялась пресс-конференция руководителя Федеральной службы страхового надзора Ильи ЛОМАКИНА-РУМЯНЦЕВА на тему "Год ОСАГО. Проблемы страховщиков и разочарования страхователей".

На мероприятии было заявлено, что закон об ОСАГО, действующий сегодня в России, имеет множество недостатков. Главным образом это неадекватные тарифы на покупку полиса в большинстве регионов и технические неточности, затрудняющие выплату компенсаций по страховым случаям.

Особое место глава ФССН уделил рассмотрению конкретных примеров того, к чему приводят законодательные недоработки, а после этого не без удовольствия продемонстрировал журналистам 10-страничный список всех доработок, которые, по его словам, следует внести в закон об ОСАГО в качестве поправок и которые будут предложены Госдуме Минфином уже в 2005 г. По словам Ильи Ломакина-Румянцева, в масштабной доработке закона нет ничего зазорного, поскольку это нормальная и чуть ли не общепринятая мировая законотворческая практика. По его прогнозу, для полного оттачивания норм российского закона об ОСАГО потребуется еще несколько лет, однако российские автолюбители и страховщики почувствуют некоторое облегчение в плане реализации "автогражданки" уже в следующем году.

Одна из ключевых проблем - пока что неадекватная стоимость полиса ОСАГО во многих российских регионах. "В большинстве районов страны тарифы действительно завышены, если соизмерять их со средней заработной платой. Особенно болезненно введение ОСАГО сказалось на населении "депрессивных" субъектов РФ, где среднемесячная заработная плата иногда не намного выше, чем годовая страховка. Следует к тому же иметь в виду, что до сих пор существует очень большая часть автовладельцев, которые имеют старые "Жигули" или "Москвичи", приобретенные еще в эпоху социализма. К сожалению, на сегодня автомобиль для них дорог, а "автогражданка" существенно добавила расходов на содержание автомобиля. Скажем, такая ситуация сложилась в Ростовской области", - отметил глава ФССН. А в ряде регионов, по его словам, тарифы, наоборот, оказались заниженными. "Это произошло в Сургуте, Ханты-Мансийске и др., потому что там издержки, связанные с ремонтом автомобилей, существенно выше, чем в среднем по России", -рассказал г-н Ломакин-Румянцев.

Кроме того, в законе до сих пор есть множество законодательных недочетов, которые затрудняют оперативную выплату компенсаций по страховым случаям (по закону - в течение 15 дней со дня ДТП). "Например, бывает так, что машина страхуется в одной компании, а прицеп застрахован в другой. Когда происходит ДТП, между компаниями происходит спор - кто должен платить. Возникают предположения, что платить должна компания, застраховавшая ту часть, которой нанесен материальный ущерб. Ударила, например, машина бампером, значит, платить должна компания, застраховавшая машину. Ударила прицепом - значит, компания, застраховавшая прицеп. На самом деле это глупость, ведь все равно застрахована гражданская ответственность владельца транспортного средства", - говорит г-н Ломакин-Румянцев.

Кроме того, по его словам, по сегодняшнему законодательству ДТП не считается страховым случаем, если оно имело место на внутренней территории организации. "Больше ни в каком нормативном акте словосочетание "внутренняя территория организации" не встречается. Эта неточность привела к тому, что из числа ДТП исключаются, например, все ДТП, имевшие место на автозаправках, парковках, в подземных гаражах и т. д. Откровенно говоря, мы пытались найти автора этой формулировки, чтобы узнать, какая цель двигала им при создании этой нормы, но так и не нашли", - признался глава ФССН.