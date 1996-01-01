C апреля терминалы Сбербанка принимают штрафы

В Сберегательном банке с апреля 2010 г. расширился перечень платежей, которые можно совершить через устройства самообслуживания (УС).

Кроме привычных платежей в пользу основных поставщиков услуг и операторов сотовой связи через УС можно оплатить штрафы ГИБДД. Экономия времени - это реальное удобство для клиента. Так, в 1 квартале 2010 г. на территории Приморского края более 300 тыс. платежей проведено через устройства самообслуживания Сбербанка России. В настоящее время при помощи международных банковских карт Visa, MasterCard, выпущенных Сбербанком, можно оплатить услуги федеральных операторов сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн), коммунальные платежи в 170 организаций ЖКХ.

Самым востребованным сервисом стало погашение кредитов, выданных в Сбербанке. В настоящее время более 80% всех кредитов банка клиенты оплачивают через устройства самообслуживания. Стоит отметить, что "коммуналку", кредиты и штрафы можно оплачивать также наличными деньгами, округляя сумму платежа до десяти рублей.

Чтобы процедура работы с платежным терминалом стала удобнее, в банке осуществляется выдача бесплатных мгновенных карт Сбербанк-Maestro "Momentum". Для помощи клиентам, желающим воспользоваться впервые услугой банка по оплате платежей через устройства самообслуживания, в дополнительных офисах Сбербанка работают консультанты.

Сегодня в Приморском крае Сбербанком установлено 225 устройств самообслуживания, и их количество продолжает расти.