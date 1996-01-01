Наторговали в 1,5 раза меньше

ЗАО "Региональный биржевой центр "ММВБ - Дальний Восток", организатор биржевых межбанковских валютных торгов и представитель Группы ММВБ в Дальневосточном федеральном округе, объявил итоги работы участников биржевого рынка ДФО на финансовых рынках Группы ММВБ за 2009 г.

В 2009 году объем торгов на "ММВБ-Дальний Восток" составил 363,1 млрд руб., что в 1,5 раза ниже аналогичного показателя предыдущего года. Основной объем торгов пришелся на валютный рынок (74,5% от суммарного оборота), 22,3% - на депозитные сделки с Банком России, 3,1% - на сделки с инструментами фондового рынка, 0,2% - на сделки с государственными ценными бумагами.

В 2009 г. в торгах через ЗАО "ММВБ - Дальний Восток" принимали участие 14 финансовых институтов из 6 субъектов РФ: Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской, Амурской и Магаданской областей.

На долю Приморского края пришлось 82,76% суммарного оборота. При этом доля края в обороте валютного рынка составила 92,3%, на рынке негосударственных ценных бумаг (96,2%). Хабаровский край лидировал на рынке государственных облигаций (53,7%).