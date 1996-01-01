Сбербанк рассчитывает на компенсацию снижения ставок

Сбербанк планирует компенсировать снижение ставок и отмену комиссий по кредитам физлицам за счет роста розничного кредитного портфеля на 5-5,5% в течение года, сообщил журналистам член правления Сбербанка, вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Александр МОРОЗОВ. Ранее сообщалось, что Сбербанк РФ с 19 апреля снижает ставки по кредитам физлицам, а также полностью отменяет комиссии.