Примтеркомбанк принимает платежи за электроэнергию

Примтеркомбанк принимает платежи от населения за электроэнергию и безучетное пользование электроэнергией во Владивостоке, Находке и Спасске-Дальнем. В офисах банка также можно оплатить задолженность за потребленную электроэнергию, государственную пошлину, пеню судебных расходов.