Банк "Приморье" принимает пластик других банков

В платежных терминалах Банка "Приморье" можно осуществлять расчеты с помощью пластиковых карт других банков. К оплате доступны: сотовая связь, коммунальные услуги, проводной телефон, интернет, кабельное телевидение, услуги охраны, налоговые сборы, штрафы ГИБДД и др.