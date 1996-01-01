Банк Интеза профинансирует постановку "Буратино"

К юбилею Приморского краевого театра кукол художественному руководителю театра, заслуженному деятелю искусст Виктору БУСАРЕНКО выдан гарантийный сертификат от Банка Интеза. Банк взял на себя обязательство принять участие в софинансировании в театральном сезоне 2010-2011 гг. постановки на сцене Приморского краевого театра кукол пьесы "Приключения Буратино".