Дальневосточный поход миллиардеров

По данным списка богатейших людей планеты, по версии журнала Forbes, число миллиардеров в России за год мирового финансового кризиса выросло до 62 человек с 32 годом ранее. Большая часть «золотого списка» уже давно «распробовала» активы Дальнего Востока, а другие – в перспективе готовы рассмотреть варианты ведения бизнеса на окраине.

По версии журнала «Финанс», в ТОП-500 российских миллиардеров в настоящий момент входят четыре выходца с Дальнего Востока, причем все они представляют Приморье, – партнеры Александр МЕЧЕТИН и Валентин ЗАВАДНИКОВ, основавшие в Находке компанию «Синергия» (ныне один из ведущих производителей алкоголя в России), совладелец Приморского морского пароходства Александр КИРИЛИЧЕВ, а также мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, в последнее время по понятным причинам вынужденный выйти из прямого владения бизнесом.

«ДК» взял за основу рейтинг «Финанса» и проанализировал бизнес-проекты, которые российские миллиардеры в настоящее время реализуют на Дальнем Востоке. Выяснилось, что из первой десятки рейтинга свой интерес к региону проявил лишь Олег ДЕРИПАСКА.

Как и следовало ожидать, самыми востребованными оказались порты – сегодня лишь ОАО «Владивостокский морской торговый порт» контролируется его менеджерами, и то на паритетных началах с Транспортной группой FESCO Сергея ГЕНЕРАЛОВА. А вот полный контроль сохранил лишь Александр Кириличев, успешно отбивший все атаки на Приморское морское пароходство и созданную на его базе корпорацию Prisco. По большому счету, имя на федеральном уровне сделал лишь один выходец с Дальнего Востока – основатель группы «Синергия» Александр Мечетин.

№6 (оценка состояния – $13,8 млрд) Олег ДЕРИПАСКА, генеральный директор и владелец «Базового элемента» (основной актив – UC Rusal).

«Русал» контролирует более 20% акций ОАО «Ванинский морской торговый порт» (в совет директоров порта входят два представителя ООО «Компания Базовый Элемент»), через который ввозит глинозем для Братского и Саянского алюминиевых заводов и доставляет алюминий в порты США, Кореи и Японии. Около 13% акций порта структуры «Базэла» приобрели в октябре 2004 года, получив опцион на их покупку в начале 2003 года. Продавцами выступили менеджеры порта во главе с тогдашним гендиректором Аполлоном ШЕНГЕЛИЯ. Участники рынка считают, что «Русал» является главным претендентом на покупку принадлежащих государству 55% акций порта (пакет был включен в план приватизации еще в 2004 году, но так и не был реализован).

Стоит отметить, что «Русал» время от времени заявляет о намерениях по развитию мощностей в Хабаровском крае. В 2008 году администрация Ванинского района рассмотрела и отправила на согласование в правительство Хабаровского края декларацию о намерениях строительства глиноземного перегрузочного комплекса, инвестором которого был заявлен «Русал», а ранее компания говорила о заинтересованности в строительстве алюминиевого завода в порту Ванино. Кроме того, в Приморье «Русал» на паритетных началах с Русской горнорудной компанией владеет ООО «Ярославская горнорудная компания» (создано на базе обанкротившегося ОАО «Ярославский ГОК», крупнейшего производителя плавикошпатового концентрата в России и СНГ).

№13 ($8,35 млрд) Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ, председатель наблюдательного комитета и основной владелец «Реновы».

Виктор Вексельберг едва не стал камчатским АБРАМОВИЧЕМ. Бизнесмен, в чьем активе оказалась большая группа золоторудных и платиновых месторождений Камчатки и Корякии, в свое время рассматривался как кандидат на пост губернатора объединенного Камчатского края. Однако поспешное заявление бывшего полпреда Константина ПУЛИКОВСКОГО оказало Вексельбергу «медвежью услугу» – против него сразу началась кампания. Допущение возможного назначения Вексельберга на Камчатке доказывало, что Кремль заинтересован в приходе крупных бизнесменов на социально ответственные участки государственной власти: они имеют финансово-экономические ресурсы, которые могут вкладываться в регион, богатый опыт хозяйствования и, что самое главное, приняли те правила игры, которые предложила власть. Эти правила, прежде всего, подразумевают политическую лояльность и согласие действовать в русле широкого понимания социальной ответственности: то есть готовность по просьбе власти направлять свои ресурсы на решение тех или иных государственных (социальных, экономических) задач.

Золотодобывающие активы Вексельберга консолидированы на базе холдинга «Золото Камчатки» («Камголд»). Летом прошлого года группа «Ренова» подписала соглашение с китайской China National Gold Group Corp о совместной разведке и разработке месторождений золота и платины на Камчатке. Сейчас у «Золото Камчатки» только один действующий актив – Агинский ГОК с объемами производства около 2,2 тонны металла в год. Но в целом у компании девять лицензий на разработку золоторудных месторождений, общая ресурсная база которых оценивается в 380 тонн золота. В планах «Золото Камчатки» строительство нескольких фабрик и доведение уровня добычи к 2015- 2016 гг. до 14 тонн золота.

Средства для развития золотодобывающей компании «Ренова» рассчитывает найти на Гонконгской фондовой бирже. «Золото Камчатки» уже собирались провести IPO в 2009 году. Инвесторам планировалось предложить до 25% акций компании в расчете привлечь $250-270 млн, но планы сорвались из-за кризиса.

№15 ($7,5 млрд) Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО, председатель совета директоров и владелец «Еврохима», совладелец СУЭК. №19 ($5,2 млрд) Сергей ПОПОВ, основной владелец МДМ-банка, партнер Андрея Мельниченко по СУЭК. Крупнейшая угольная компания страны ОАО «СУЭК» (годовая добыча около 100 млн тонн) – единственное предприятие, которое оставили в совместном владении предприниматели Андрей Мельниченко и Сергей Попов после раздела активов в 2007 году. На Дальнем Востоке СУЭК владеет ведущими угледобывающими компаниями региона ОАО «Приморскуголь» (Приморский край, 98,52% обыкновенных акций) и ОАО «Ургалуголь» (Хабаровский край, 97,358% обыкновенных акций). Кроме того, СУЭК через кипрский оффшор Donalink limited и «Приморскуголь» владеет более 30% акций ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», а значит, может диктовать свои условия ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (100%-ная «дочка» ДЭК), чьи теплоэлектростанции «завязаны» на местный уголь. Осенью 2009 года Внешэкономбанк (ВЭБ) и ЗАО «Дальтрансуголь» («дочка» СУЭК) заключили кредитное соглашение о предоставлении финансирования в объеме 4,5 млрд рублей сроком на 10 лет. Средства предназначены для финансирования завершения строительства угольного терминала в бухте Мучке порта Ванино. Ванинский балкерный терминал проектной мощностью 12 млн тонн в год ориентирован на перевалку угля с предприятий СУЭК и других российских угольных компаний для экспорта в страны АТР. После выхода на проектную мощность Ванинский балкерный терминал станет крупнейшим угольным портом на Дальнем Востоке и вторым по величине в России. Реализация проекта обеспечит возможность приема и обработки судов с грузоподъемностью более 170 тыс. тонн. Совокупный объем инвестиций по проекту составляет более 9,5 млрд рублей. №17 ($6,5 млрд) Владимир ЕВТУШЕНКОВ, председатель совета директоров и основной владелец АФК «Система». В августе 2007 года ОАО АФК «Система» приобрела 20% акций ОАО «Далькомбанк» (первый коммерческий банк на Дальнем Востоке), доведя в октябре 2007 году свою долю до 48,16%, в январе 2008 года в результате публичной оферты, выставленной акционерам «Далькомбанка», – до 98,65%. 14 августа 2008 года корпорация увеличила свою долю в одной из ведущих кредитных организаций региона до 100%. Увеличение произошло в результате выкупа акций по рыночной цене у миноритарных акционеров банка. Сумма сделки составила около 72 млн рублей. В феврале 2009 года акции «Далькомбанка» были переданы в дочерний банк АФК «Система» – Московский банк реконструкции и развития. С момента основания и по сей день президентом и председателем правления банка является Андрей ШЛЯХОВОЙ. №21 ($5,05 млрд) Александр АБРАМОВ, председатель совета директоров и совладелец Evraz Group. №41 ($2,45 млрд) Александр ФРОЛОВ, генеральный директор Evraz Group. На Дальнем Востоке «Евраз Груп» владеет самым прибыльным портом – Находкинским морским торговым (НМТП), основной перевалочной базой при экспорте сортового проката, производимого металлургическими комбинатами группы. «Евраз груп» (тогда еще «ЕвразХолдинг») приобрел контрольный пакет акций НМТП осенью 2001 года. Сумма сделки составила примерно $10 млн, продавцом выступил менеджмент НМТП во главе с гендиректором Гелием МЯСНИКОВЫМ. В январе 2004 года «ЕвразХолдинг» объявил об увеличении принадлежащего ему пакета акций НМТП до 91,5%. Акции были приобретены на часть средств, полученных от размещения «ЕвразХолдингом» в конце 2003 года еврооблигаций объемом $175 млн. «Данная транзакция направлена на переход от контроля над активами к консолидации собственности и финансовых результатов в рамках единой холдинговой структуры», – сообщила группа. Летом 2007 года ООО «Сибметинвест» выкупило у миноритарных акционеров оставшиеся 5,5896% акций по цене 33 рубля за акцию. Таким образом, стоимость порта была оценена основным акционером в 1,48 млрд рублей, или порядка $56,5 млн, на тот момент. Сегодня 100% акций ОАО «НМТП» принадлежит ООО «Сибметинвест». Прошлый год, несмотря на кризис, стал одним из самых удачных в истории порта. По итогам 9 месяцев 2009 года чистая прибыль ОАО «Находкинский морской торговый порт» в сравнении с аналогичным периодом 2008 года выросла в 2,3 раза, до 583,947 млн рублей. При этом выручка выросла на 34%. Большую часть прибыли единственный акционер порта уже распределил в свою пользу, получив 360 млн рублей дивидендов по итогам первого полугодия 2009 года. Александр Абрамов увлекается рыбалкой, поэтому в начале 2000-х «Евраз» прикупил акций ОАО «Находкинская БАМР», которые позже были выкуплены структурами, близкими к губернатору Приморья. Кроме того, Абрамов и его партнеры на паритетных началах с Renaissance Partners создали компанию Russian Forest Products, которая в конце 2004 года приобрела 75% акций ОАО «Дальлеспром», оно занимается заготовкой и переработкой древесины, торговлей и инвестициями. Некогда хабаровская компания сегодня имеет арендованные площади не только в Хабаровском, но и в Приморском крае. По объемам аренды она лидирует среди дальневосточных лесозаготовителей. №24 ($4,1 млрд) Игорь ЗЮЗИН, основной владелец и генеральный директор ОАО «Мечел». Одна из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях ОАО «Мечел» (66,76% акций принадлежит Зюзину) прогремела на весь мир в июле 2008 года, когда на правительственном совещании в Нижнем Новгороде руководство компании подверглось резкой критике со стороны премьера Владимира ПУТИНА, который обвинил компанию в продаже сырья за рубеж по ценам в два раза ниже внутренних. Структуры «Мечела» (ранее «Стальная группа Мечел») в 2004 году выкупили у ОАО «СУЭК» контрольный пакет акций ОАО «Торговый порт Посьет», расположенного в Хасанском районе Приморского края. В феврале 2006 года «Мечел» выкупил госпакет порта в размере 13,3%. Порт специализируется на перевалке угля на экспорт в страны Юго-Восточной Азии и Японию. В настоящее время 96,9421% акций порта принадлежит «дочке» «Мечела» – ООО «Мечел-Транс». В конце 2009 года ОАО «Торговый порт Посьет» и Транскредитбанк заключили кредитное соглашение об открытии банком кредитной линии для финансирования финансово- хозяйственной деятельности порта с лимитом выдачи 150 млн руб. Кредитная линия открыта сроком на 1,5 года, до 13 июня 2011 года. Средства пойдут на реконструкцию и модернизацию порта, после завершения которых он будет способен переваливать до 7 млн тонн угля ежегодно. №26 ($3,9 млрд) Искандер МАХМУДОВ, президент УГМК, совладелец «Кузбассразрезугля», «Трансгрупп А/С» и «Трансмашхолдинга». №61 ($1,35 млрд) Андрей БОКАРЕВ, председатель совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» и «Трансмашхолдинга», партнер Искандера Махмудова. Подконтрольный Махмудову «Кузбассразрезуголь» через оффшор «Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед» владеет 75,07% обыкновенных акций ОАО «Восточный порт», через который сегодня проходит около четверти всего экспортируемого из России угля. Контрольный пакет акций Восточного порта в конце 2001 г. сформировало ЗАО «Северстальтранс» (ныне «Н-Транс»). В конце 2004 года около 60% акций порта были проданы структурам «Кузбассразрезугля», одного из крупнейших экспортеров каменного угля. Цена сделки, по разным данным, могла составить $170-$200 млн. Стоит отметить, что в начале 2008 года попытку войти в Восточный предпринял конкурент «Кузбассразрезугля» ЗАО «Сибуглемет», купившее на аукционе 19,9% госпакета порта за 840 млн руб. Однако позже итоги аукциона были оспорены, торги признаны недействительными, акции возвращены государству, а деньги – покупателю. Что касается «Кузбассразрезугля», то он остается главным претендентом на госпакет Восточного порта при его продаже. №64 ($1,25 млрд) Александр НЕСИС, совладелец ОАО «Полиметалл» и Номос-банка. ОАО «Полиметалл» создано в 1998 году, является крупнейшим в России и шестым в мире производителем серебра. Компания также занимает третье место среди российских добытчиков золота. В середине 2008 года компания Nafta Moskva бизнесмена Сулеймана КЕРИМОВА завершила продажу 70% акций «Полиметалла» бывшему владельцу компании Александру Несису (владелец группы ИСТ в 2005 году продал Керимову 100% акций «Полиметалла» за $900 млн – «ДК»), бизнесмену Александру МАМУТУ (№53, $1,55 млрд) и чешскому фонду PPF миллиардера Петера КЕЛЛНЕРА. Группа ИСТ приобрела чуть более 24% акций «Полиметалла», Александр Мамут – 20%, PPF Group – 25%. Всего за 69% партнеры заплатили около $2,1 млрд. Стоит отметить, что Александр Несис и Александр Мамут вместе создавали горно-металлургическую Oriel Resources, которую весной 2008 года продали «Мечелу». «Полиметалл» не попал в государственный список стратегических предприятий, из-за кризиса сократил инвестпрограмму, отказался от выплаты дивидендов и заморозил ряд проектов по геологоразведке. На фоне отложенных проектов «Полиметалла» и отказа от участия в новых проектах одним из приоритетов был назван проект Албазино – Амурск. «Мы сделали ощутимый акцент на этот проект, – говорит гендиректор «Полиметалла» Виталий НЕСИС. – Если в 2008 году на него ушло примерно 20% от общих капзатрат компании, то в 2009 году мы планируем направить около 70%. Это позволит нам выйти на производство первого металла в ранее обозначенный срок – четвертый квартал 2010 года. Общая сумма инвестиций в проект составляет $220 млн без НДС». Виталий Несис уверяет, что компания не отказалась от планов стать лидером золотодобычи в России. «Мы им будем. Как скоро – это зависит и от конкурентов. Но я думаю, что реалистично уже в ближайшие пять лет. При этом я хочу подчеркнуть, что мы стремимся к лидерству не по запасам, а по производству, по прибыли. Для этого уже есть все предпосылки. У нас сырьевая база более качественная, чем у конкурентов. Если сравнить с «Полюс Золото», то у нас среднее содержание золота 4,8 г на тонну, а у них – 2,6-2,8 г. То есть почти вдвое больше. А с точки зрения технологий реальное конкурентное преимущество лежит в зоне детальной и четкой проработки проекта на стадии проектирования», – говорит гендиректор. В октябре 2009 года ОАО «Полиметалл» стало владельцем ООО «Рудник Кварцевый» (оператор месторождения золота Сопка Кварцевая в Магаданской области с ресурсом 1 млн унций) и ЗАО «Артель старателей «Аякс» (владеет лицензией на серебряное месторождение «Гольцовое» с ресурсами 69 млн унций). На оплату активов пошла часть допэмиссии «Полиметалла». Совет директоров «Полиметалла» оценивал стоимость сделки по приобретению ООО «Рудник «Кварцевый» в 2,78 млрд рублей. В конце 2009 года «Полиметалл» завершил сделку по покупке золоторудной компании «Майское» за $95,5 млн, которая также была оплачена акциями компании. №74 ($1,05 млрд) Сергей ГЕНЕРАЛОВ, президент и контролирующий собственник группы «Промышленные инвесторы». Бывший вице-президент ЮКОСа по ценным бумагам, а затем министр топлива и энергетики РФ в свое время обратил внимание на ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), на базе которого собирался построить глобальную транспортную компанию по контейнерным перевозкам из Азии в Европу. Созданная Транспортная группа FESCO взяла резвый старт. В 2007 году FESCO выкупила 47,6% акций ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) у менеджмента за $90 млн. Кроме того, у группы есть договоренность об обязательном выкупе еще 47,6% акций порта в 2010 году. Сейчас ситуация изменилась. Долговой портфель FESCO уже переполнен: в ближайшие 12 месяцев FESCO необходимо погасить приблизительно $480 млн банковской задолженности. Общий долг компании составляет $934 млн, и это на фоне нынешней рыночной неопределенности. Чистая прибыль группы в 2009 г. составит всего $72 млн, а в 2010 году, по прогнозам аналитиков, не превысит и $14 млн. Этих средств компании Сергея Генералова не хватит даже на покрытие процентов по уже существующим кредитам. Из-за тяжелой финансовой ситуации в июле 2009 года FESCO была вынуждена расторгнуть контракты на покупку новых контейнеровозов с польской верфью Stocznia Szczecinska Nowa, а также отказалась от ранее планируемого выкупа второй доли в ВМТП. Кроме того, в начале декабря 2009 года стало известно о том, что у FESCO возникли трудности с получением кредита ВТБ под госгарантии на сумму 2,5 млрд рублей, выделение которого в конце октября одобрила межведомственная комиссия заместителя министра экономики Олега САВЕЛЬЕВА. А вот Европейский банк реконструкции и развития, несмотря ни на что, принял решение о выделении FESCO кредита в $100 млн. №84 ($0,89 млрд) Михаил АБЫЗОВ, владелец корпорации Ru-com, в которую входят «Группа E4» и «Сибирьэнерго». Топ-менеджер РАО «ЕЭС России» Михаил Абызов ушел из монополии весной 2005 г. Является бенефициаром и председателем совета директоров ОАО «Группа Е4», которая специализируется на строительстве, инжиниринге и обслуживании объектов энергообеспечения. Группа объединяет 13 холдингов, в составе которых работает более 50 предприятий, в том числе крупнейший на Дальнем Востоке строитель мостов ОАО «Дальмостострой» (Хабаровск). Как строитель мостов, хабаровская компания более рентабельна, чем дорожностроительные фирмы. При этом перспективы мостостроения в России очень высоки, что уже оценили многие инвесторы. К примеру, «Дальмостострой» заработал 1 млрд 312,3 млн рублей, выполнив комплекс работ по монтажу пролетных строений железнодорожной части моста в рамках второй очереди реконструкции мостового перехода через реку Амур у Хабаровска. Еще 1 млрд 655,503 млн рублей будут освоены компанией в ходе реконструкции автомобильной дороги аэропорт Кневичи – Санаторная во Владивостоке. №101 ($0,69 млрд) Никита МИШИН, совладелец транспортного холдинга «Н-Транс», председатель совета директоров Global Ports. №102 ($0,69 млрд) Константин НИКОЛАЕВ, совладелец транспортного холдинга «Н-Транс». Бывший «Северстальтранс» (ныне «Н-Транс») в свое время владел контрольным пакетом акций Восточного порта и 50% ООО «Владивостокский контейнерный терминал» (ВКТ), второго по объему перевалки контейнеров терминала на Дальнем Востоке России. В конце 2004 года «Северстальтранс» продал около 60% акций ОАО «Восточный порт» компании Krutrade AG (экспортный трейдер «Кузбассразрезугля»), по некоторым данным, за $150 млн, а в мае 2008 года доля в ВКТ была выкуплена ДВМП за $200 млн. В феврале 2008 года на основе принадлежащих ей портовых активов «Н-Транс» создала Global Ports Investments Plc (GPI, Кипр), одного из ведущих операторов портовых терминалов в России. Сегодня GPI владеет 75% ООО «Восточная стивидорная компания», оператора контейнерного терминала в порту Восточном. Еще 25% принадлежит Dubai Port World. №120 ($0,61 млрд) Валентин БУХТОЯРОВ, вице-президент по финансам и акционер холдинга «Сибуглемет». №122 ($0,61 млрд) Владимир МЕЛЬНИЧЕНКО, вице-президент по логистике и совладелец холдинга «Сибуглемет». №123 ($0,61 млрд) Анатолий СКУРОВ, президент холдинга «Сибуглемет». Угольный трейдер ЗАО «Сибуглемет» входит в одноименный холдинг, владеющий угледобывающими и перерабатывающими предприятиями, общий объем добычи которых превышает 11 млн тонн угля в год. Порядка 20% продукции идет на экспорт. Филиал ЗАО «Сибуглемет» во Владивостоке экспортирует уголь в Японию, Южную Корею, иногда в Тайвань. Помимо специализированного угольного терминала в Восточном порту «Сибуглемет» пользуется услугами Ванинского, Находкинского торгового портов и порта Посьет. В 2006 году «Сибуглемет» планировал построить собственный угольный терминал в приморской бухте Суходол вблизи ЗАТО Большой Камень. К этой площадке компания присматривалась серьезно, проводя предпроектные изыскательские работы. Однако в 2007 году угольщикам было отказано в строительстве в Суходоле. Против выступили жители ЗАТО, опасающиеся, что угольный терминал ухудшит экологическую обстановку в городе. Потерпев фиаско в Суходоле, трейдер предпринял попытку войти в Восточный порт (см. выше), но безуспешно. По сведениям «ДК», в настоящее время «Сибуглемет» продолжает прорабатывать варианты с Суходолом. №171 ($0,47 млрд) Павел МАСЛОВСКИЙ, совладелец компании «Петропавловск» (Petropavlovsk). Один из основателей горнодобывающей компании Petropavlovsk (бывшая Peter Hambro Mining) Павел Масловский и связанные с ним лица сегодня владеют 10,64% акций компании. В конце 2008 года долг Peter Hambro Mining составлял $389 млн. Чтобы его погасить, Peter Hambro провела допэмиссию на $104 млн и инициировала объединение с сестринской Aricom (добывает железную руду на Дальнем Востоке), у которой к концу 2008 года на счетах скопилось $257,8 млн. Petropavlovsk ведет более 13 проектов по добыче и разведке драгоценных металлов (преимущественно золота) в России. Капитализация – $1,5 млрд. Основная ресурсная база сосредоточена в Амурской области. Сейчас Petropavlovsk добывает большую часть золота на Покровском месторождении и Пионере, запущенном в 2008 году. В 2010 году компания планирует начать добычу на месторождении «Маломыр» все в той же Амурской области. В конце января всего за четыре часа Petropavlovsk, добывающий золото и железную руду на Дальнем Востоке, нашел покупателей конвертируемых облигаций на $330 млн под 4% годовых. Одним из крупнейших перспективных проектов группы компаний «Петропавловск» является строительство металлургического комплекса на базе Кимкано-Сутарского месторождения железной руды в Еврейской автономной области и Гаринского железорудного месторождения в Амурской области. ГК «Петропавловск» выступает одним из инициаторов создания портовой особой экономической зоны в Советской Гавани. №242 ($0,34 млрд) Александр КАТУНИН, экс-акционер Evraz Group. Александр Катунин некогда был совладельцем Evraz Group, однако в 2003 году покинул компанию, в которой занимал должность старшего вице-президента, и занялся инвестициями в лес. Не так давно вернулся к хорошо изученному направлению и сейчас возглавляет пул инвесторов, купивший «Индустриальный союз Донбасса». На Дальнем Востоке Катунин через ЗАО «Геотэкс» (Москва) владеет 54,42% обыкновенных акций ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», стивидорной компании на территории порта Владивосток. Блокирующий пакет порта (27,23% обыкновенных акций) сохраняет Asian Metal Resources Group (США), принадлежащая члену совета директоров порта Денису САРАНА. Увы, но в последние годы Владрыбпорт стремительно терял свои позиции и даже задумался о перепрофилировании из рыбного в торговый. №246 ($0,34 млрд) Вадим ШВЕЦОВ, генеральный директор и основной владелец «Соллерс». История Sollers началась в октябре 2000 года, когда руководитель металлургической компании «Северсталь» Алексей МОРДАШОВ стал совладельцем УАЗа. Впрочем, новым приобретением металлург не увлекся, доверив его полностью своему заместителю Вадиму Швецову, который стал генеральным директором «Северсталь- Авто». В начале 2007 году Мордашов вышел из автомобильного бизнеса, продав свой пакет (49,3%) Швецову (ему на тот момент принадлежало 8,7% акций компании). После сделки в стратегии компании практически ничего не изменилось, так как и ранее именно Швецов, как гендиректор, определял направление развития. Сразу же после смены акционеров был проведен ребрендинг, чтобы убрать из названия ассоциацию с металлургическим бизнесом. В 2008 году компания получила название «Соллерс». Сегодня предприятия «Соллерс» производят автомобили «УАЗ», FIAT, Isuzu и SsangYong. 29 декабря 2009 года ООО «Соллерс-Дальний Восток» запустило автомобильное производство во Владивостоке. Предполагаемые инвестиции в проект составляют 5 млрд руб. Проект предлагается реализовать в три этапа. На первом – организация производства внедорожников SsangYong (декабрь 2009 года), на втором – производство грузовиков Isuzu (середина 2010 года), на третьем – организация полного цикла (2012 года). №363 ($0,19 млрд) Александр КИРИЛИЧЕВ, совладелец и председатель совета директоров ОАО «Приморское морское пароходство». Александр Кириличев родился 23 сентября 1950 года в г. Сергач Горьковской области. Окончил Астраханское мореходное училище в 1970 года. В 1971-1985 гг. начал работу на танкерах Приморского морского пароходства. Прошел путь от четвертого до старшего механика. Без отрыва от производства окончил в 1983 году Дальневосточное высшее инженерно-морское училище. В 1990 г. окончил Академию народного хозяйства и в числе лучших ее выпускников был направлен на обучение в Японию, где в 1991 году получил степень MBA. В том же году вернулся в ПМП и возглавил его. Независимость Кириличева у многих вызывает раздражение. Сам Александр Дмитриевич возможность возвращения его флота под контроль государства категорически отрицает: «На то у меня и голова на плечах, чтобы не допустить спекуляций с акциями ПМП». №369 ($0,19 млрд) Александр МЕЧЕТИН, совладелец и председатель правления ОАО «Синергия». №491 ($0,11 млрд) Валентин ЗАВАДНИКОВ, член Совета Федерации, совладелец «Синергии». Александр Мечетин родился в 1975 году в Приморском крае. В 1997 году окончил Институт экономики и управления Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ). В 2000 году основал группу компаний «Синергия», с 2004 г. председатель правления компании. Сам Мечетин рассказывал, что начинал бизнес с однокурсниками еще во время учебы в ДВГТУ. На заработанные в торговле деньги в 1999 году были приобретены пакеты акций Находкинского мясокомбината, а позднее – Уссурийского молзавода. В 2002 году Мечетин и Завадников купили первый алкогольный актив группы – приморский завод «Уссурийский бальзам», выкупив долю в предприятии у британского инвестора Эндрю ФОКСА и докупив акции на рынке. Завадников тоже начинал в Находке – инженером-диспетчером в Приморском морском пароходстве. В середине 90-х возглавил аппарат движения «Вперед, Россия!», позднее работал зампредом ФКЦБ, а с конца 90-х по приглашению Анатолия ЧУБАЙСА перешел в РАО «ЕЭС России» и даже входил в совет директоров. По некоторым сведениям, Завадников в начале 2000-х выкупил пакет акций «Синергии» у одного из бывших учредителей. Мечетин утверждает, что Завадников не участвует в оперативном управлении и лишь иногда «высказывает мнение» о деятельности компании. С момента основания «Синергия» занималась пищевой промышленностью – управляла мясными и молочными активами на Дальнем Востоке. В 2002 году группа активизировалась на алкогольном рынке, начала скупать региональные заводы и теперь входит в первую тройку производителей крепких алкогольных напитков в России (на Дальнем Востоке компании принадлежат ОАО «Уссурийский бальзам» и ОАО «ЛВЗ «Хабаровский», ОАО «Молочный завод «Уссурийский», ОАО «ДАКГОМЗ» и ОАО «КВЭН»). «Синергия» первой из российских производителей крепкого алкоголя провела IPO. №384 ($0,17 млрд) Игорь ПУШКАРЕВ, экс-председатель совета директоров и владелец концерна «Парк групп». Нынешний мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ родился 17 ноября 1974 года в селе Новый Олов Чернышевского района Читинской области. В 1999 году окончил Владивостокский институт международных отношений ДВГУ по специальности «экономист-международник». Кандидат юридических наук. Студент Пушкарев, во время учебы изучивший два иностранных языка – английский и корейский, работал переводчиком в АОЗТ «Пусан», занимавшемся торговлей продукцией южнокорейского производства. В 1997 году создал собственную фирму «Парк Групп» и стал ее генеральным директором. В течение нескольких последующих лет на ее базе был создан одноименный концерн. Бизнес Игоря Пушкарева был связан со структурами фирмы Baring Vostok Capital Partners – одной из первых частных российских компаний по управлению прямыми инвестициями, а также оказанием консультационных услуг. В свое время компания выкупила контрольные пакеты акций вначале ОАО «Спасскцемент», а затем ОАО «Теплоозерский цемкомбинат» у «Альфа-цемент» и отдала их в управление «Парк Групп» с условием последующего выкупа пакетов. Впоследствии «Парк Групп» начал постепенно выкупать акции управляемых компаний, попутно устанавливая контроль над целым рядом других предприятий по производству стройматериалов. Об Игоре Пушкареве, собиравшем, «как казалось многим, неликвидные промышленные активы на Дальнем Востоке», и его команде писали как о талантливых управленцах. По мере присоединения компаний Пушкарев занимал в них руководящие посты. В частности, он был гендиректором ЗАО «Первомайский судоремонтный завод» и ОАО «Спасскцемент», а также занимал пост председателя совета директоров концерна «Парк Групп». В 2000 году началась политическая карьера Пушкарева, который, будучи генеральным директором «Спасскцемента», был избран депутатом городского совета Спасска-Дальнего. «Наш «поход во власть» был предпринят для того, чтобы изменить в городе жизнь к лучшему», – отмечал Пушкарев. В декабре 2001 года Пушкарев был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края третьего созыва. В 2002 году Игорь Сергеевич стал заместителем спикера Законодательного собрания, в 2004 году – самым молодым представителем в Совете Федерации от Законодательного собрания Приморского края (говорили, что этот пост удачливый бизнесмен получил в качестве компенсации за отказ от продолжения борьбы с другим приморским бизнесменом Владимиром НИКОЛАЕВЫМ за кресло мэра Владивостока). После того как Николаев по решению суда в феврале 2008 года был отстранен от должности мэра, Игорь Пушкарев одержал победу на досрочных выборах главы города и передал управление бизнесом братьям. Сегодня Андрей ПУШКАРЕВ занимает должность генерального директора крупнейшего в регионе производителя строительных материалов – ООО «Востокцемент». «Не отрицаю, что финансовый кризис ударил по концерну, но мы были максимально готовы, имея запас ликвидности, что позволило своевременно исполнять обязательства, не остановить производство и – что немаловажно – максимально сохранить людей, которые являются нашим основным «капиталом», – говорит Андрей Пушкарев.