Алмазэргиэнбанк углубился в Китай

В Харбине состоялась встреча делегации АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО) во главе с заместителем председателя Правления Людмилой НИКОЛАЕВОЙ и директором Департамента международного бизнеса Хэйлунцзянского филиала Строительного банка Китая г-ном Сю ШиЧан.

Банки отметили поступательное развитие отношений и планируют проработать вопросы экспорта золотых слитков в Китай. Оба банка будут содействовать своим клиентам в Китае и в Якутии в осуществлении инвестиционных проектов. По итогам переговоров подписан Протокол, в котором подтверждено намерение сторон открыть счета в национальных валютах: российских рублях и китайских юанях.