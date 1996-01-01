Сбербанк договорился с Фондом

Соглашение о сотрудничестве заключили Дальневосточный банк Сбербанка России и Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края.

По условиям соглашения Сбербанк, при кредитовании субъектов малого предпринимательства, будет принимать в качестве имущественного обеспечения займа поручительство Фонда в размере до 50% необходимого объема обеспечения. Такая схема взаимодействия расширяет и облегчает доступ субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам банка, помогая решить проблему отсутствия достаточного объема обеспечения по кредиту.

Условия соглашения ориентированы на решение реальных проблем малого бизнеса, что дает возможность развиваться, в том числе небольшим предприятиям и предпринимателям. Кредитование малого бизнеса для Дальневосточного банка Сбербанка России является одним из приоритетных направлений деятельности. Сотрудничество с субъектами малого предпринимательства банком осуществляется также в тесном взаимодействии с органами власти и предпринимательскими объединениями.

Общее количество представителей малого бизнеса, обслуживающихся в Дальневосточном банке Сбербанка России, превышает 44 тысячи. В количественном отношении это более 90% корпоративных клиентов банка. Для них специально разработаны льготные условия кредитования. В прошлом году этой категории заемщиков предоставлено более 2300 кредитов на сумму более 15 млрд руб. Кредитный портфель субъектов малого бизнеса на 1 марта 2010 года по Дальневосточному банку Сбербанка России составляет более 14,5 млрд руб.