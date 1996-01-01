www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Старая песня на новый лад

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, не вступившие в 2009 году в саморегулируемые организации аудиторов, с 1 января 2010 года потеряли право заниматься своей деятельностью, а ранее полученные лицензии и квалификационные аттестаты утратили свою силу.

Сейчас в России насчитывается 38 тыс. выданных аттестатов аудиторов, из них членами общественных объединений аудиторов являются около 7 тыс. человек. Из 6200 организаций, имеющих лицензии, почти половина – около 3000 – пока не входят в СРО. Это значит, что на сегодняшний день половина аудиторских организаций России лишается права ставить печать и подпись на аудиторских заключениях. На территории страны пока зафиксировано только 6 саморегулируемых организаций. Помимо главного офиса в Москве, только три аудиторских объединения имеют представительства как минимум в федеральных округах.

Порядок вступления в СРО очень прост: фактически организация или аудитор должны внести вступительный взнос, заполнить ряд документов и в некоторых организациях пройти предварительный контроль качества. Причем преимуществ у крупных столичных компаний с филиалами в регионах перед мелкими организациями в субъектах РФ нет. На данный момент на территории Дальнего Востока зарегистрировано 166 аудиторов и аудиторских организаций, вступивших в то или иное объединение.

Таким образом, на региональных рынках аудиторских услуг резкого уменьшения числа специалистов по аудиту не наблюдается. Но новые реалии могут серьезно отразиться на качестве и цене аудиторских услуг. «Саморегулируемые организации должны в значительной степени повлиять на качество услуг, оказываемых аудиторами, – считает Константин ЛАПЕНКОВ, директор Дальневосточного регионального филиала НП «Аудиторская палата России». – СРО предъявляют различные требования к качеству своих членов, но все эти требования довольно высоки. А высокое качество повлечет за собой и соответствующие цены. Те времена, когда крупные предприятия проверялись за совершенно смешные суммы, могут уйти в прошлое».

«Нужно понимать, что цена аудиторской проверки берется не просто так, – отметила Надежда НАУМЧИК, директор «Моор Стивенс Владивосток» филиала ООО «Моор Стивенс». – Цена зависит от самой компании, ее размеров, также следует учитывать, что проверка хорошего аудитора – это не только те две недели, которые он провел на предприятии, это еще длительная подготовка к этой проверке и сдача отчетности, которая требует также немалых затрат времени».

Приверженцы перемен считают, что саморегулируемые объединения аудиторов помогут стабилизировать работу этих специализированных структур, «отсеять» недобросовестных аудиторов, способствовать разрешению спорных вопросов в данной сфере. Теперь в каждом аудиторском объединении создаются комитеты по этике, а также специализированные органы по вопросам качества и дисциплинарной ответственности.

– Когда утвердится окончательно государственный состав саморегулируемых объединений, на пути встанет ряд важных стратегических задач в работе аудиторов, – сказала исполнительный директор НП «Российская коллегия аудиторов» Наталия МЕЛЬНИКОВА. – Во-первых, это формирование государственного реестра аудиторов и аудиторских организаций, который будут вести саморегулируемые объединения. Во-вторых, это новые подходы к формированию совета по аудиторской деятельности. В-третьих, изменяется система квалификации и аттестации аудиторов. В-четвертых, это создание компенсационных фондов. По сути дела компенсационный фонд – это институт коллективного страхования аудиторов, ориентированный на то, что при поступлении жалобы со стороны клиента и возникновении каких-либо расходов они будут возмещены.

Вместе с тем пока не ясно, сможет ли СРО «навести порядок» среди аудиторских организаций. Например, многие компании старались до сих пор «прикормить» аудитора, чтобы избежать возможных недоразумений с налоговыми инспекциями. Но смогут ли саморегулируемые организации избавиться от этой привычки своих клиентов (а также своих коллег), большой вопрос. Ясны лишь основные проблемы и то, что их придется решать уже непосредственно СРО, без помощи властных структур.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru