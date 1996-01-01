ХНПЗ возьмет кредит у ВЭБа

Акционеры Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, входящего в нефтяную компанию «Альянс», на внеочередном собрании одобрили привлечение кредита Внешэкономбанка на общую сумму $697 млн.

Как сообщает пресс-служба компании «Альянс», акционеры одобрили привлечение трех кредитных линий Внешэкономбанка – на $293 млн, $218 млн и $240 млн. Средства будут направлены на реконструкцию и расширение производственных мощностей Хабаровского НПЗ. Кредиты предоставляются на срок – 10-13 лет.

В настоящее время Хабаровский НПЗ проводит масштабную реконструкцию производства. Реконструкция существующих мощностей на Хабаровском НПЗ и строительство новых установок позволят увеличить объем переработки нефти с 3,5 млн т до 4,5 млн т нефти в год при увеличении глубины переработки с 63% до 92% и увеличении выхода светлых нефтепродуктов с 56% до 72%.

Досье Нефтяная компания «Альянс» создана в конце 2001 года. В 2008 году компания завершила слияние со шведской West Siberian Resources (WSR), став ее «дочкой», при этом группа «Альянс» получила контроль в WSR. В результате слияния West Siberian Resources была трансформирована в вертикально интегрированную нефтяную компанию, в России она работает в трех крупнейших нефтяных регионах – Тимано-Печорском, Волго-Уральском и в Западной Сибири (Томская область).

Реконструкцию Хабаровского НПЗ «Альянс» ведет с 2007 года, стоимость работ президент «Альянса» Муса БАЖАЕВ оценивал ранее в один миллиард долларов. Реконструкция должна завершиться в первом квартале 2012 года. Правительство Хабаровского края и группа «Альянс» согласовали с компанией «Транснефть» подключение Хабаровского НПЗ к строящемуся нефтепроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) с годовыми поставками в объеме 5 млн тонн нефти.