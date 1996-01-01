Владельцы суперов получат 20-летнюю рассрочку по долгу ВЭБу

Собственники офшорных судов договорились с Внешэкономбанком о двадцатилетней рассрочке уплаты долга по кредиту, который был предоставлен еще в начале 90-х годов на постройку рыболовных судов под гарантии РФ, сообщил глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ.

По его словам, как только ВЭБ заключит с компаниями соглашение о реструктуризации кредита и суда перейдут под российский флаг, они сразу же смогут выйти в море. После введения с 1 января 2009 года запрета на рыбодобычу в российских водах иностранными судами 12 зарегистрированных на Кипре ярусоловов встали на прикол в портах Камчатки и Сахалина.

Эта история получила большой резонанс после того, как в феврале рыбаки провели голодовку и премьер-министр Владимир ПУТИН дал поручение вернуть офшорные суда под флаг РФ.

«Насколько я знаю, уже подготовлен документ, по которому рыбаки получат рассрочку на 20 лет под 2% годовых и будут этот кредит обслуживать», – сказал Крайний, отвечая на вопрос, как выполняется поручение Путина.

Кредит на постройку судов в свое время под гарантии РФ предоставлял германский банк KFW, в 2001 году долг по нему был выкуплен Внешэкономбанком, а суда переданы во фрахт российским компаниям Камчатского края и Сахалинской области. С момента передачи долга ВЭБу платежей со стороны заемщиков (кипрские компании Bering Trawler Ltd и Okhodsk Fishing) и российских компаний-фрахтователей («Камчатка-Восток», «АКРОС») не осуществлялось.