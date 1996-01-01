Приморцы укрепились на левом берегу

Спустя почти четыре года после перехода новосибирского банка "Левобережный" под контроль приморского бизнеса у руля кредитной организации встал выходец из Приморья.

Как стало известно "ЗР", совет директоров банка "Левобережный" назначил генеральным директором бывшего заместитель председателя правления Примсоцбанка, а в последнее время советника генерального директора банка "Левобережный" Владимира ШАПОРЕНКО. В то же время его предшественница и бывший владелец крупного пакета акций банка "Левобережный" Надежда ИВАЩЕНКО займет должность президента.

В новый совет директоров новосибирского банка наряду с Надеждой Иващенко отныне входят исключительно приморцы - председатель правления Примсоцбанка Дмитрий ЯРОВОЙ, его сын, заместитель начальника управления по работе с финансовыми институтами Примсоцбанка Александр ЯРОВОЙ, первые заместители председателя правления Примсоцбанка Сергей БАБИЧЕВ и Галина ДОЦЕНКО, генеральный директор ОАО "Владивостокский морской торговый порт" Вячеслав ПЕРЦЕВ, почетный президент ОАО "Владивостокский морской торговый порт" Михаил РОБКАНОВ, Владимир Шапоренко и член совета директоров Примсоцбанка Сергей НАЗАРОВ.

Досье Банк "Левобережный" - единственный региональный банк в Новосибирской области, который обладает сетью подразделений, охватывающей практически всю область. В ее структуре - 9 отделений банка в Новосибирске, филиал в Бердске, 30 офисов в каждом районном центре области. Услугами банка пользуются свыше 365 тыс. частных клиентов. 61,8104% акций принадлежит Дмитрию Яровому, по 5,0001% - Вячеславу Перцеву и Михаилу Робканову.

Напомним, что в июле 2006 г. три физлица, связанных с Владивостокским морским торговым портом и Примсоцбанком, купили 58,5% банка "Левобережный" у компаний "Финос", "Сибтрейдком" и Фонда поддержки социальных инициатив и центра социальных программ "Развитие". Остальные акции были у новосибирской обладминистрации. Позже еще 36,6% акций "Левобережного", остававшихся у обладминистрации Новосибирской области, были выкуплены приморцами за 167,5 млн руб.