БСЖВ улучшает условия ипотеки

Минимальный первоначальный взнос по программам Банка Сосьете Женераль Восток (БСЖВ) "Квартира" и "Улучшение жилищных условий" снижен до 20% от стоимости объекта недвижимости, по программе "Загородная недвижимость" - до 40%. Также снижены ставки по рублевой ипотеке, которые по данным продуктам теперь составляют от 14% до 15,5% годовых.