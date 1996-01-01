Росбанк меняет автомобили

Росбанк запускает новую программу автокредитования "Смени автомобиль". Заемщики, которые еще выплачивают кредит на покупку автомобиля в банке, могут продать его и за счет вырученных средств погасить оставшуюся задолженность по текущему автокредиту и купить новый автомобиль на льготных условиях.