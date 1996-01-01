Приско Капитал Банк во Владивостоке поменял прописку

Дополнительный офис Приско Капитал Банка во Владивостоке сменил место прежнего расположения с ул. Дальзаводской на пр. "Красного знамени". Услуги, предоставляемые клиентам, остались прежними - кредитование частных лиц и предприятий, зарплатные проекты, перевод денежных средств без открытия счета, депозитные программы, обмен валют и т.д.