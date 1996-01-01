Азиатско-Тихоокеанский Банк набрал баллы

Согласно данным агентства РБК, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АТБ) по итогам работы в 2009 г. стал 90-м из 300 самых универсальных банков России. Кредитный портфель АТБ за год вырос на 31% и составил 14,840 млрд руб. (на 01.01.2010). Увеличение кредитного портфеля повлияло и на рост активов банка - АТБ занял 104-ю строчку рэнкинга по чистым активам, поднявшись на 24 позиции. Депозиты физических лиц увеличились на 63%, что позволило занять АТБ 62-е место из 500 среди банков-лидеров по размерам депозитов. Таким образом, сложный для банковского сектора период прошел для АТБ под знаком укрепления позиций и улучшения показателей по основным направлениям бизнеса.