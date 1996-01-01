Банк "Приморье" стал партнером Гарантийного фонда Приморского края

Предприятия малого и среднего бизнеса могут обратиться в Гарантийный Фонд Приморского края за предоставлением поручительства для получения кредита в Банке "Приморье". Гарантийный фонд предоставляет поручительство по кредитным договорам, заключаемым на срок не менее 1 года и не более 18 месяцев, и в сумме, превышающей 1 млн руб.

Размер поручительства Фонда одному предприятию (для примера, годовая выручка компании может составлять до 400 млн руб. и штат до 100 чел.) может составлять до 70% от суммы кредита, максимально 5 млн руб. Предприятие-заемщик должно осуществлять хозяйственную деятельность не менее 3 месяцев, не иметь недоимок по налогам и другим платежам в бюджет и располагать обеспечением в размере не менее 30% от суммы кредита и процентов по нему.