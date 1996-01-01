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ТрансКредитБанк предоставит кредитные ресурсы администрации г. Владивостока
ОАО "ТрансКредитБанк" 25 марта признано победителем открытого аукциона на оказание услуг по предоставлению кредитной линии администрации г. Владивостока на общую сумму 500 млн руб. Финансирование будет направлено на покрытие дефицита городского бюджета.
Высокий уровень надежности, стабильная и позитивная динамика развития позволяют ТрансКредитБанку активно развивать сотрудничество с администрациями городов и субъектов РФ, оказывая содействие в реализации их социально-экономических программ. Так, в период 2007-2009 гг. банк предоставил кредиты администрациям гг. Саратов, Омск, Челябинск, Красноярск, а также Иркутской, Саратовской, Томской, Новосибирской, Сахалинской, Мурманской областям и Республике Карелия на сумму около 7 млрд руб.
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