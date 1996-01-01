Россельхозбанк снижает ставки

Россельхозбанк снижает процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам. По краткосрочным кредитам юридическим лицам установлены ставки в размере от 11,9% годовых. По кредитам на проведение сезонных полевых работ процентная ставка установлена в размере от 13% годовых. Для частных лиц по кредиту "Садовод" процентная ставка уменьшена на 3 пункта - до 15%. Также на 2% снижена ставка по кредиту "Пенсионный"- до 15% годовых.