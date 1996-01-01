Примсоцбанк вошел в "Зеленый коридор"

Примсоцбанк приступил к выпуску и обслуживанию пластиковых карт таможенной платежной системы "Зеленый коридор".

В пресс-службе банка "ЗР" сообщили, что платежная система "Зеленый коридор" позволяет уплачивать таможенные пошлины, налоги и сборы с помощью банковских карт, что гарантирует своевременное и полное поступление платежей на счет Федерального казначейства с минимизацией финансовых и временных затрат со стороны плательщиков.

Владельцы пластиковых карт платежной системы "Зеленый коридор" также имеют ряд преимуществ. Во-первых, пояснили в пресс-службе, у владельца карты отсутствует необходимость перечисления авансового платежа в пользу таможенного органа; во-вторых, в случае корректировки таможенной стоимости товара, участник ВЭД может оперативно осуществить доплату таможенных платежей.

Осуществить платеж в режиме реального времени по пластиковой карте "Зеленый коридор" можно на любом из таможенных постов, оборудованных электронными терминалами, сказали в банке. К настоящему времени в России их насчитывается более 300 единиц, при этом количество терминалов постоянно растет.

В пресс-службе отметили, что наличие счета (чека), сформированного электронным терминалом после проведения операции по таможенной карте, считается фактическим поступлением денежных средств на счет таможенного органа.