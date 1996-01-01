Рынок ипотеки оживает

Оживление рынка в этом году также прогнозируют специалисты ипотечного сектора компании "ФОСБОРН ХОУМ". Согласно данным компании финансовые результаты февраля текущего года, по сравнению с январём, показали значительное увеличение спроса на ипотечные кредиты.

"Сложилось впечатление, что в январе 2010 г. все игроки ипотечного рынка находились в некой выжидающей позиции: банки пытались оценить свои риски и понять, действительно ли наблюдается оживление экономики или это больше влияние неких сезонных факторов. При этом заёмщики ожидали, как отреагируют на это банки и появятся ли новые ипотечные программы", - рассуждает директор компании "ФОСБОРН ХОУМ" Виктория РАКОВА.

"Банки предлагают все больше ипотечных программ, все охотнее выдают ипотечные кредиты, однако условия выдачи и жёсткие требования к заёмщикам ослабляются очень медленными тепами. Лишь некоторые банки снова ввели возможность подтверждения дохода в альтернативной форме (по форме банка, на бланке организации). Это связано с их высокими рисками, которые, скорее всего, будут ещё долго оставаться таковыми", - говорит Виктория Ракова. Специалисты компании особо отмечают очередное снижение ставки рефинансирования на 0,25 пункта, которая теперь составляет 8,5%. Банки постепенно снижают ставки, особенно динамично это происходит по рублевым кредитам, по которым, несмотря на постоянное снижение ставки рефинансирования, рублевая ставка до последнего времени оставалась достаточно высокой.