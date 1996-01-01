Hi-tech вклады

Работа с вкладом сегодня стала проста и удобна. "ЗР" провел опрос дальневосточных банкиров на предмет выявления самого современного по характеристикам и востребованного у населения вклада.

В Дальневосточном банке наиболее функциональным и одновременно одним из самых популярных вкладов является "Депозит + расходные операции". Заместитель начальника Департамента розничного бизнеса Дальневосточного банка Руслан БЕРЕЗА отмечает, что основное преимущество продукта - возможность снимать часть сбережений без потери начисленных процентов (не расторгая договор вклада). Депозит обладает "24-часовыми" возможностями, т.е. его можно пополнять в любой момент времени и на любую сумму. Помимо классического варианта совершения такой операции в офисе банка, пополнить вклад (без взимания дополнительных комиссий) можно с помощью перевода средства со счета пластиковой карты через банкомат или терминал банка, а также переводом средств со своего счета с помощью программы дистанционного управления счетами "Интернет-офис".

Начальник отдела по работе с клиентами ФАКБ "Балтийский Банк Развития", Владивосток Виктор ЗУЕВ говорит, что в банке наиболее продвинутыми вкладами являются "Классик" и "Голд". Условия разнятся лишь в отношении входного порога - 50 тыс. руб. и 1 млн руб. соответственно, и начисляемых процентов. Функционал вкладов заключается, во-первых, в возможности пополнения и частичного снятия суммы без потери процентов в случае сохранения минимальной суммы вклада. Второе преимущество - ежемесячное начисление и выплата процентов по вкладу. В-третьих, клиент получает в подарок карту с льготным тарифом обслуживания, на которую зачисляются проценты по вкладу. Данная возможность позволяет оперативно воспользоваться зачисленными процентами либо проведя расчеты в торговой сети, либо получив наличность из банкомата. В-четвертых, размещение денежных средств происходит с точностью до одного дня. В-пятых, возможность гибко управлять своим капиталом, используя систему "Электронный банк", т.е. пополнять вклад безналичными перечислениями с текущего счета, либо перечислять денежные средства со вклада на текущий счет по необходимости, не выходя из дома.

Наиболее мобильным рублевым вкладом в Роял Кредит Банке, ориентированным на максимально широкую аудиторию, по-прежнему остаётся "Роял-Прогресс" - пополняемый вклад с несгораемыми процентами на 370 дней со ставкой 10,5% годовых. По словам начальника отдела маркетинга и рекламы ОАО "Роял Кредит Банк" Игоря АНДРЕЙКИНА, именно этот вклад вот уже несколько месяцев формирует значительную часть депозитного портфеля банка. Причин такой популярности несколько. Во-первых, чтобы открыть этот вклад, нужна небольшая сумма - от 5 тыс. руб. Во-вторых, в случае досрочного расторжения вклада "Роял-Прогресс" проценты, начисленные за каждый полный предыдущий месяц, "не сгорают".

По словам начальника департамента обслуживания населения Региобанка Ольги ДУБРОВОЙ, владельцы карт Visa Региобанка с удовольствием пользуются специальным счетом "Накопительный Visa". Его еще называют "сейфом на карте". Средства на этом счете защищены дополнительным паролем, на остаток начисляются проценты, все операции по пополнению и перечислению средств происходят в режиме on-line и выполняются клиентом самостоятельно в любом МИНИ-ОФИСе (банкомате) Региобанка. Такой счет кто-то использует как средство дополнительной защиты денег на карте, т.к. в случае потери карты деньги будут недоступны. А большинство клиентов предпочитают таким способом копить деньги (удобная "заначка"), которые могут срочно понадобиться.

Руководитель группы сопровождения розничных операций отдела по обслуживанию физических лиц ОАО АКБ "Приморье" Анастасия ГЛУХЕНЬКАЯ в ряду депозитов с расширенными возможностями выделяет вклад "Удобный" с капитализацией процентов. Не менее интересным является вклад "Копилка", который можно пополнять через банкомат со своего карточного счета, в том числе "зарплатного" в течение всего срока вклада, т.е. 181 дня. При желании пополнение может осуществляться через кассу банка или путем безналичного перечисления средств.

Зам. начальника отдела по работе с физическими лицами Филиала ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Владивостоке Ольга ДЕРНОВА считает, что самыми функциональными в банке являются вклады серии "Люкс" - пролонгируемые пополняемые депозиты от 182 до 732 дней под 7-9,35% годовых в рублях и 2,5-5% годовых в валюте. Банк выплачивает вкладчику проценты по истечении срока договора и позволяет снимать деньги со счета без его закрытия с сохранением ставки по вкладу (остаток не меньше начальной суммы вклада). Вклад "Люкс" также обеспечен можно оформить через "Интернет-банк".