Россияне устали следить за курсом

Как показал опрос, проведенный Аналитическим Центром Юрия ЛЕВАДЫ, проблемы колебаний обменного курса и доверия к иностранным валютам не относятся к самым насущным интересам населения России. Существенная материальная поляризация российского общества, где большинство людей не имеют возможности откладывать сбережения, обуславливают то, что этот вопрос более-менее существенно беспокоит только 27% респондентов. Это существенно меньше, чем в пик кризиса (когда количество таких респондентов составляло 40% от общего числа опрошенных), но больше, чем было в самом начале кризиса (23%).