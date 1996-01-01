Банк ИНТЕЗА дарит бонусы по знакомству

Если малый предприниматель посоветовал своему приятелю-бизнесмену обратиться в Банк ИНТЕЗА, в качестве бонуса тот может выбрать один из предлагаемых пакетов услуг бесплатно. Например подключение и обслуживание в течение 3-х месяцев услуги "Электронный банк", или открытие и ведение в течение 3-х месяцев расчетного счета, и т.п. Каждый новый клиент, в свою очередь, может стать рекомендателем и также получить бонусы и подарки.