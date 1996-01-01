Кредитные схемы мошенников поражают... отсутствием выдумки

На вопросы "ЗР", насколько часто заемщики получают кредит в банке, а затем, получив доступ к федеральным или муниципальным субсидиям, размещают сэкономленные проценты на депозит, банкиры даже в неофициальных беседах давали строго отрицательный ответ.

Во-первых, такая уловка реальных денег не принесет, во-вторых, нашему бизнесу проще признать себя банкротом и не выплачивать никаких долгов в принципе.

Спецорганам также не удалось довести до конца ни одного дела, связанного с экономическими правонарушениями кредитного мошенничества в крупных размерах. Эксперты считают, что вся проблема в неверной квалификации производств. Иначе, по признаниям офицеров спецслужб, многие из нынешних бизнесменов и власть предержащих дружными рядами были бы направлены на строительство железной дороги "Магадан-Анадырь".

В целом, все схемы, по утверждениям специалистов банковского сектора, отслеживаются еще в период подачи заявки. При выдаче кредита банк всегда прослеживает целевое использование заемных средств, при этом в досье обязательно должны находиться подтверждающие документы - это и договорная база, и все "платежки" до копейки.

Периодически у банкиров возникают сомнения в целевом использовании кредита, но ловкачи от бизнеса, чаще всего по первому зову, приносят все бумаги в подтверждение правомерности своих действий. Иначе их ждет повышение процентной ставки и более того - угроза досрочного истребования всей суммы кредита, а тогда вся схема насмарку, если она и существует.

Именно в жестком контроле за целевым использованием кредитных средств и серьезном финансовом анализе с обязательным выездом на место ведения бизнеса, содержится секрет спасения банка от заемщиков-схемоприменителей. Поэтому многие клиенты стонут от того, что банки требуют большой пакет документов и столь строги при выборе клиента. В принципе на рассмотрение в качестве потенциальных заемщиков банки берут реальный бизнес, приносящий хорошую прибыль, а значит, имеющий возможность покрыть насчитанные проценты по кредиту.

Вместе с тем рисковым для банка, сложно контролируемым в дальнейшем является, по признаниям банковских экспертов, агробизнес. Есть и практически недоказуемые догадки о том, что и субсидии порой получают не те сельчане, кто нуждается в деньгах, а кто имеет подхваты в администрациях разного уровня и вполне мог бы обойтись без финансовой помощи.

Сельхозпредприятию и составление бизнес-плана особого труда не предоставляет, грубо говоря, кусок земли умножается на урожайность - вот вам и выход произведенной продукции.

А затем уж падеж скота здесь всегда можно списать на нежданно нагрянувшую чумку (фермер подчас специально пускает под нож часть поголовья, т.к. считает, что ему достаточно определенного количества, скажем, коров, списывая убытки на болезни животных), а потерю урожая - на орды мотылька. Такие причины только подчеркивают безыскусность способов дальнейшего отказа от выплаты кредита. Неофициально банки, кредитующие сельское хозяйство, не стесняются в выражениях. Фермер, уходящий "в полную несознанку", действует тупо и нагло, он далек от каких-либо схем, за остальными же нужен глаз да глаз, чтобы проследить четкое целевое использование кредита. Часть из кредитуемых стремятся к процедуре банкротства, не понимая, что ее первооснова - оздоровление предприятия с тем, чтобы долги все-таки вернуть.

Банки не верят, что агробизнес уж настолько убыточен, на самом деле - это золотое дно, которым нужно всего лишь хорошо управлять. Ведь питаться род человеческий не перестанет никогда. Те же самые совместные российско-корейские сельскохозяйственные предприятия такими казусами не грешат и отличаются хорошими показателями в животноводстве и растениеводстве. Ответственные фермеры покупают качественные семена, и в результате убытки от "налетов" различных насекомых у них бывают не больше 2%.

И вновь повторяют банковские аналитики: чтобы прояснить, каковы планы у людей относительно заемных средств, требуется строгий предварительный анализ бизнеса и... грамотный психологический подход к клиенту. Здесь практически как на исповеди у мудрого батюшки: когда люди чувствуют искреннюю заинтересованность со стороны банка, они все рассказывают о своих планах относительно денег, порой даже то, что не нужно знать банку. Но у большинства банковских работников - "калькулятор в глазах", у них есть план на выдачу кредита, и цель возврата заемных средств оказывается вторичной.

Эксперты помогли "ЗР" подсчитать "выхлоп" от нафантазированной нами выше схемы о размещении на банковский депозит сэкономленных средств от компенсации процентной ставки по кредиту. Эффективность такой операции такова: ставка по кредиту для фермера 12-15%, госпрограмма компенсирует 2/3 ставки рефинансирования, т.е. 5,6%. Доходность вклада сегодня находится на уровне не более 13% годовых. Теоретически выходит, что возможно. К примеру, с 1 млн руб. можно получить от 3 до 5,5 тыс. руб. процентов в месяц, проблемы, которые испытывает предприниматель с получением того же миллиона, далеко не стоят этих денег. К тому же кредиты выдают с условием ритмичного погашения, а вклады с аналогичными условиями не приносят 13% годовых, так что вуа ля.