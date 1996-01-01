Восточный Порт выбрал "ИННОГАРАНТ"

Владивостокский филиал страховой компании "ИННОГАРАНТ" выиграл открытый конкурс на страхование машин и механизмов ОАО "Восточный Порт". Общая страховая сумма составила более 1,13 млрд рублей.

В соответствии с условиями конкурса машины и механизмы "Восточного Порта" застрахованы по целому пакету имущественных рисков. Страховое покрытие включает случаи поломки (аварии) в результате пожара, удара молнии, взрыва газа, применяемого для бытовых целей; стихийных бедствий, действия низких температур, непреднамеренных ошибок или неосторожности персонала в использовании и обслуживании, противоправных действий третьих лиц, других опасностей. Договор заключен сроком на 1 год.