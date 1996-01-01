Кредитный диалог на равных

Отчасти рост потребительского кредитования является индикатором финансового спокойствия населения. Тревога и неуверенность начала прошлого года у большинства остались в прошлом, сменившись пониманием того, что жизнь продолжается, пусть и в изменившихся условиях. Как отмечают в Дальневосточном Сбербанке, кредитование вновь стало набирать обороты.

Банк не только остался лидером на рынке кредитования физических лиц с долей более 38%, но и продолжает наращивать объемы выдачи. Так, только за январь 2010 г. Дальневосточный банк Сбербанка России выдал более 1,1 млрд рублей, что в 2,5 раза выше показателей за тот же период прошлого года. А общий объем кредитов, выданных населению Дальневосточным Сбербанком, уже превышает 40 млрд рублей.

Все это результат активной позиции банка на рынке. Даже тогда, когда еще превалировали настроения неопределенности, Сбербанк сформулировал свою кредитную политику: "Мы сохраняем всю линейку розничных кредитных продуктов и повышаем их доступность, предлагая различные способы их погашения". Чтобы сохранить качество кредитного портфеля, банк усилил внимание к индивидуальной платежеспособности, помогая клиентам избежать чрезмерной долговой нагрузки.

Параллельно Сбербанк работал над программой лояльности для своих клиентов. В результате к уже существовавшему и хорошо зарекомендовавшему себя кредиту "Доверительный" появилось специальное предложение для участников зарплатных проектов, которые с января этого года могут рассчитывать на 10%-ный дисконт по кредитам. В перспективе скидки могут быть распространены на сотрудников и тех компаний, которые осуществляют через Сбербанк расчетно-кассовое обслуживание.

Ипотека впереди

В банке особо отмечают интерес клиентов к ипотечным продуктам. За прошлый год банк выдал более 2000 кредитов на покупку и строительство жилья. Здесь уже практически вышли на докризисный уровень. Граждане стремятся воспользоваться тем, что цены на жилье за эти месяцы снизились.

– Идя навстречу клиенту, наш банк значительно снизил первоначальный взнос по жилищным кредитам, – рассказывает директор Управления кредитования частных клиентов Дальневосточного банка Сбербанка России Надежда АРХИПОВА. – Кроме того, были упрощены требования к подтверждению дохода (теперь подтвердить доход можно и справкой по форме банка, а не только справкой 2-НДФЛ), снижены ставки для участников зарплатных проектов, отменен мораторий на выдачу кредитов в валюте. Летом прошлого года мы начали активную работу с риелторами, ежеквартально проводим ипотечные субботы, где оповещаем клиентов обо всех наших предложениях. Последняя такая акция прошла 6 февраля в крупных городах Дальнего Востока. За консультациями по кредиту обратились более 600 человек.

– У нас много уникальных продуктов, – продолжает Надежда Архипова. – Банк может выдать кредит даже на покупку комнаты в коммуналке. Кроме того, если человек живет в северных районах, он благодаря обширной филиальной сети Сбербанка может приобретать квартиру в Хабаровске, в Москве, любом другом городе России. У нас есть схема, которая помогает человеку улучшать жилищные условия, если он уже взял у нас кредит. Ипотека – это ведь, как правило, долгие отношения. Со временем однокомнатную квартиру хочется поменять на большую. А если клиент не рассчитал своих сил и взял кредит под высокий процент в стороннем банке, мы можем его рефинансировать на условиях Сбербанка России. Готовы мы поддержать в случае необходимости в сложный момент и своих заемщиков, ведь мы выстраиваем долгосрочные, доверительные взаимоотношения.

Завершая жилищную тему, Надежда Иосифовна подчеркнула, что Сбербанк ни одного кредитного продукта из своей линейки не убрал, продолжая кредитовать долевое строительство. Остались прежними требования и к индивидуальным застройщикам: есть проект, примерная смета, необходимая минимальная сумма собственных средств – банк поможет построить хоть трехэтажный коттедж, хоть простой крепкий дом, хоть гараж.

Автомобиль не роскошь

Надежда Архипова отмечает складывающийся новый тренд в автокредитовании. В рамках заключенных соглашений с российскими представителями иностранных марок, таких как "Мицубиси", "Рено", "Хендай", автокредитование начинает набирать обороты. Производители предоставляют дисконт при покупке их машин, что позволяет снизить затраты при покупке в кредит. Постепенно появляется спрос и на автомобили, предлагаемые в рамках госпрограммы.

– Госпрограмма по льготному кредитованию, которую продлили еще на год, конечно, помогает, – признает Надежда Иосифовна. – Список марок большой, он отнюдь не ограничивается продукцией АвтоВАЗа или УАЗа, в нем десятки уже зарекомендовавших себя марок, в том числе и иностранных автопроизводителей. Другое дело, в нашем регионе пока не велик выбор в автосалонах, чаще покупателю приходится заказывать и ждать, когда машина придет из той же Москвы.

Новый акцент не отменяет уже сложившихся отношений с дилерами японских машин. "Народные" подержанные авто по-прежнему могут быть куплены на кредит в Сбербанке. Пока будет спрос – будет предложение.

Право выбора

Самым популярным был и остается кредит "На неотложные нужды". Он лидер продаж в силу простоты оформления, универсальности – нет необходимости его целевого использования. Однако с ним вполне успешно конкурирует "Доверительный" – сегодня это в Дальневосточном банке Сбербанка России каждый третий кредит. Клиентам банка с хорошей кредитной историей и участникам зарплатных проектов кредит выдается без обеспечения. Всё больше выдается в банке и кредитных карт.

– Кредитная карта – удобный продукт,- поясняет Надежда Архипова. – Получил её: хочешь – пользуйся, хочешь – нет, но в кошельке есть "заначка", которой при необходимости можно воспользоваться, не обращаясь в банк.

Надежда Архипова обращает внимание и на социально значимые кредиты, выдаваемые в рамках нацпроектов. Накануне весеннего сезона исключительно актуален кредит на развитие подсобного хозяйства. Субсидирование части процентной ставки государством, льготный период для возврата – урожай ведь раньше осени не получишь, возможность взять одновременно два кредита на разные цели развития своего подсобного хозяйства уже помогли не одному дальневосточному крестьянину.

Кредит на образование – еще одна гордость банка. Он пока, может быть, не получил большого распространения, но спрос есть. Надежда Иосифовна отмечает целеустремленность молодых заемщиков банка, их нацеленность на получение хорошей работы. Ведь пока молодой человек учится, он может платить банку только процент за пользование деньгами, а возвращать основной долг начать только с первой зарплаты. Банковский кредит – это подготовка к жизни в рыночных условиях.

"Наша линейка кредитов действительно большая, – говорит представитель Сбербанка. – Поэтому мы можем предложить решение практически для каждого".