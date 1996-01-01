Новая история. Кредитная

Кредитный "пластик" в Дальневосточном регионе оказался по зубам лишь федеральным коммерческим банкам и нескольким крупным банкам региона, деятельность которых уже давно вышла за границы их прописки.

Кредитные карты в классическом виде, вне зависимости от "особых отношений", сегодня предлагают банк "Аванград", Альфа-Банк, банк "Возрождение", Банк Интеза, ВТБ24, Дальневосточный банк, Примсоцбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, МДМ-банк, Банк Москвы. Газпромбанк, Сбербанк и Транскредитбанк выпускают "кредитки" для своих зарплатных клиентов. Карту с фиксированным лимитом в 20 тысяч рублей Сбербанк предлагает также клиентам, которые взяли кредит "Доверительный". Дальневосточный банк предлагает воспользоваться услугой овердрафта (кредитной линией) в рамках зарплатного проекта. Восточный экспресс банк оформляет кредитные карты преимущественно своим vip-клиентам, открывшим солидный счет.

"Наступит время, и повсюду будет одно лишь телевидение... Не будет театра, кино...", – эту фразу из легендарного кинофильма Владимира МЕНЬШОВА "Москва слезам не верит" только применительно к рынку кредитных карт пришлось слышать из уст одного банковского эксперта. Кредитные карты должны были, по его мнению, полностью заменить обыкновенные потребительские кредиты.

Время идет, но ничего подобного пока не происходит. Хотя за последние несколько лет на Дальнем Востоке коммерческие банки создали весьма разветвленную инфраструктуру обслуживания пластиковых карт. В торговых и сервисных сетях установлено несколько тысяч банковских терминалов, которые принимают к оплате карты международных платежных систем VISA, Master Card, экзотические – Diners Club и American Express и российские – "Золотая Корона", а также редко встречающиеся Юнион-кард и СТБ. Комиссия за транзакцию во всех предприятиях торговли и сервисных услуг, как правило, составляет 0%.

Банки отказались от идей массированного внедрения кредитного пластика. По крайней мере, по почте рассылать их своим клиентам теперь никто не планирует. Общепризнанно, что увеличивать количество карт ради количества в надежде на то, что кто-то спонтанно зацепится за открывающиеся "легкие" возможности жить в долг, – непродуктивная стратегия. Определенным тормозом в деле продвижения кредитных карт среди дальневосточников стал и кризис, еще более обостривший заложенный в этом продукте риск невозврата. Ряд региональных банков свернул эмиссию кредитных карт практически на целый год. И в любом случае сейчас основная ставка банками делается на проверенных клиентов – участников зарплатных программ.

По некоторым оценкам, от общего количества выпускаемых пластиковых карт (дебетовых, зарплатных) в ДФО лишь 20% являются кредитными.

Досье По данным Агентства финансовой статистики Statbanker.ru, на 1 января 2010 г. объём задолженности по кредитным картам в России составил $ 5,2 млрд. Общий объём операций по оплате товаров и услуг, а также снятию наличных в банкоматах по кредитным картам за год составил $ 14,5 млрд. Общий объём платежей по погашению кредитов по кредитным картам достиг $ 14,7 млрд. Эксперты предполагают, что в ближайшие 2-3 года можно ожидать троекратного роста объёма операций по кредитным картам – до $36 млрд .

Лидер несомненен

2010 год, по всей видимости, принесет рост объемов кредитования физических лиц в общем, и посредством кредитных карт – в частности. Значительно подросшие ставки по потребительскому кредитованию граждан, где максимальный процент доходит до 37-39% годовых (при 20-22% – до кризиса), существенно выше, чем по "кредиткам". За последние 1,5 года ставки по кредитным картам выросли в среднем на 2%. Максимальный рост составил 5% – в итоге получается порядка 28% годовых. I квартал 2010 г. уже принес снижение ставок по кредитным картам, хотя о возвращении к уровню 2007-2008 гг. говорить еще рано.

Обращает на себя внимание большой разброс в цене пластикового кредита. Так, Банк Москвы предлагает для карт Visa Classic 26% годовых в рублях и 23% в долларах и евро. Промсвязьбанк – 27-29% годовых. Процентная ставка по кредиткам в Райффайзенбанке колеблется от 26,9% до 36,32%, в ВТБ 24 – от 17 до 29,9%. Сберегательный банк выдает кредитные карты под 19%. Самые лояльные ставки мы обнаружили в банке "Авангард": 12% годовых – в долларах и евро, 15% годовых – в рублях.

На кредитно-пластиковом рынке Дальнего Востока несомненное лидерство за платежной системой VISA (ее карты предлагают 68% банков), второе место по праву занимает MasterCard (67% банков), и третье призовое место закрепилось за картой российской платежной системы "Золотая корона" (16% банков). Этот вид карт активнее всего продают банки в Амурской области, Камчатском крае и Якутии. Если говорить о количестве выпущенных "кредиток", то клиенты в качестве кредитного плеча в 2 раза чаще выбирают карту VISA, чем Master Card, хотя по своим функциональным возможностям они не отличаются. По количеству выпущенных кредитных карт "Золотая корона" также является третьей – около 20% от общего количества эмитированных. Соответственно около 60% операций приходится у дальневосточников на кредитную карту VISA, примерно 16-18% операций берет на себя MasterCard, столько же жители региона проводят денежные расчеты, пользуясь "Золотой короной".

"Револьверные" возможности

Основной плюс "кредиток" – возможность многократно использовать кредитный потенциал карты. Заемщику не придется каждый раз обращаться в банк для получения нового кредита. После пополнения карта будет содержать ровно ту сумму, которая была выдана банком клиенту, а значит, есть возможность пользоваться средствами банка в течение срока действия карты.

Так, банк "Авангард" и Дальневосточный банк выпускают кредитные карты сроком на 3 года. Альфа-Банк, ВТБ24, МДМ-банк, Райффазенбанк на 2 года, Примсоцбанк и Сбербанк – на 1 год. Овердрафт, предоставляемый Дальневосточным банком, действует в течение всего срока карты с возможностью автоматического продления при её перевыпуске.

При этом у каждого банка свой подход к формированию кредитного лимита карты. Банк "Авангард", к примеру, перечисляет на кредитный счет от 6 до 150 тыс. руб. У Дальневосточного банка максимальный размер кредитного лимита составляет 300 000 руб. Банк Москвы – три среднемесячных дохода, МДМ-банк – два. В ВТБ24 акцент делают не только на зарпалате владельца карты, но и на других показателях: семейное положение, место работы и т.д. Кредитный лимит может доходить до 6 ежемесячных заработков. Примсоцбанк выдает кредитную карту с равным для всех лимитом – на 30 тыс. руб. Сбербанк устанавливает кредитный лимит для своих зарплатных клиентов в зависимости от ежемесячного размера зарплаты (от 30 до 750 тысяч рублей).

Кредитная карта премиум-класса VISA Gold и MC Gold Восточного экспресс банка выдается под залог вклада с бесплатным годовым обслуживанием и лимитом, фактически равным сумме вклада. Скажем, если человек имеет вклад на 1 млн руб., то он может завести и кредитную карту с лимитом 1 млн руб., при этом отсутствуют требования к размеру дохода.

Забудьте о наличных

Каждый банк предлагает собственную систему погашения кредита, в их ряду широко рекламируемый беспроцентный (grace) период. Банк "Авангард", Банк Москвы, "Возрождение", ВТБ24, Газпромбанк, Сбербанк, Юниаструмбанк, НБ "Траст" и Дальневосточный банк кредитуют по нулевой процентной ставке на 50-дневный срок. При этом, в Дальневосточном банке льготный период кредитования по карте начинается непосредственно со дня возникновения задолженности по кредитной карте. В правилах кредитования других банков зачастую льгота применяется лишь на безналичные операции, а на полученные деньги в банкомате беспроцентное кредитование не распространяется.

Большинство банков grace-период рассматривают с 1 числа каждого месяца, положенный срок льготного погашения определяют как 20-е число следующего месяца. Т.е. за все покупки и услуги, оплаченные, скажем, в марте, необходимо будет расплатиться до 20 апреля. Для тех, кто не уложился в льготный срок, действуют установленные банками процентные ставки.

Часто льгота применяется лишь на безналичные операции, а на деньги, полученные в банкомате, беспроцентное кредитование не распространяется. В своих условиях банки указывают, что за получение денег через банкомат они взимают от 1 до 4% от суммы. Не расслабляйтесь, получая, скажем, 500 руб., вы одновременно подписываетесь на комиссию в размере 150-300 руб. Из этого следует, что небольшие суммы "снимать" невыгодно.

Минимальные требования при оформлении кредитной карты практически универсальны: российское гражданство, возраст заемщика – от 21 года до 65 лет, наличие трудового стажа не менее 1 года. У мужчин в возрасте до 28 лет должны быть официально урегулированные взаимоотношения с военкоматом. Минимальный ежемесячный доход клиентов должен быть не менее $300.

Кредитный приворот

Привилегии зарплатных клиентов заключаются в возможности выпуска дополнительных кредитных карт на свой счет, например, в Альфа-Банке – 3, в ВТБ24 – 5. В некоторых случаях зарплатные клиенты получают снижение процентов – на 1-3% годовых, бесплатный выпуск и годовое обслуживания кредитной карты в первый год пользования. Но, как правило, оформление кредитной карты все же обойдется клиенту в сумму от 300 до 900 руб.

Сегодня процедура пополнения кредитной карты многими банками значительно облегчена. Альфа-Банк, банк "Приморье", Банк Москвы, "Русский стандарт", МДМ-банк, Дальневосточный банк, Сберегательный банк предлагают вносить платежи наличным и безналичным способом через банкомат или банковский киоск. Можно перевести деньги и со счета на счет, как, например, в Сберегательном банке и банке "Приморье". Положенную сумму на вашу кредитку вам могут направить и родственники, в том числе если вы находитесь в другом городе. Или вы сами можете перечислить деньги со своего зарплатного счета на ваш кредитный счет, но в обоих случаях с данной операции взимается комиссия в размере 1-3% от суммы перевода (и также, как правило, не менее 200 руб.). Поэтому, к примеру, клиентам Сберегательного банка выгоднее снять наличные с зарплатной карты (комиссия не взимается) и затем пополнить кредитную через банкомат-депозитор.

За 2009 кризисный год банки наиболее внимательно подошли к усовершенствованию своих on-line услуг. Владельцы кредитных карт, они же зарплатные клиенты банка "Авангард", Альфа-Банка, Дальневосточного банка, Сберегательного банка, Промсвязьбанка и т.д. могут увидеть баланс своей карты, проводить с ее помощью различные платежи и оплачивать услуги через Интернет.

Ко-брендинговые кредитные карты также стали ярким предложением уходящего года. Промсвязьбанк приглашает накапливать мили для полета на Трансаэро; Райффазенбанк – на Австрийских авиалиниях; Сбербанк, Альфа-Банк и "Русский стандарт" предлагают планировать путешествие на крыльях Аэрофлота. Райффайзенбанк и Альфа-Банк приглашают своих клиентов сделать покупки со скидкой, воспользовавшись кредитной картой МАЛИНА, или накапливать бонусы для оплаты своего мобильного телефона. Последней новинкой Сбербанка стала кредитная карта с логотипом Олимпиады. Стоит предположить, что для дальневосточников приятным подарком мог бы стать новый ко-брендинговый проект VISA – Владивосток-АТЭС. Будем надеяться, что это дело ближайших лет.