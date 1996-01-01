Банк "Меркурий" "примерил" "Золотую корону"

Банк "Меркурий" подключен к системе международных денежных переводов без открытия счета "Золотая корона". Подобные операции осуществляются в центральном офисе банка во Владивостоке. Переводы могут быть направлены не только по России, но и в страны СНГ (в том числе Армению, Таджикистан и т.д). Банком-партнером в КНР для данных переводов служит Bank of China. Отправители денежных переводов получают бесплатное SMS-уведомление о статусе перевода и возможность контролировать состояние перевода в режиме on-line на сайте системы "Золотая корона".