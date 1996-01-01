АТБ объявляет об объединении банков

Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) приступил к процессу объединения с ОАО "Камчатпромбанк" и ОАО "Колыма-Банк". В феврале были утверждены договоры присоединения банков к АТБ. Теперь под единым брендом объединенный банк будет предоставлять услуги на Колыме и Камчатке. По результатам объединения АТБ станет вторым по объему активов региональным банком Дальнего Востока и Восточной Сибири. Процесс присоединения банков будет завершен в мае.