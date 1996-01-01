Доходность валютных депозитов снизилась

У вкладчиков осталась буквально пара недель, а то и меньше для "депозитного маневра". Процентные ставки валютных вкладов падают быстрее, чем аналогичные показатели по рублевым. И сегодня можно констатировать, что уровни депозитов в долларах и евро под 6-7% годовых скоро канут в Лету.

Стоит отметить, что на протяжении всего 2009 г. наблюдался рост вкладов в иностранной валюте. В банках с "приморской пропиской" доля депозитов в долларах и евро увеличилась на 47%, составив на 1 января 2010 г. 4 млрд 24 млн 506 тыс. руб. Головные офисы крупнейших российских кредитных организаций и банки, имеющие прописку в других субъектах федерации, привлекли 11 млрд 55 млн 312 тыс. руб., что на 27 % больше, чем год ранее. В местных банках чаще всего закрывали вклады в июне и августе, в иногородних - в мае и ноябре, вместе с тем, позднее общий объем вкладов в течение одного-двух месяцев восстанавливался. А самым прибыльным для банков оказался февраль, на валютные депозиты в общей сложности он принес от 1 до 2,5 млрд руб. В 2010 г. февраль, напротив, является примером отрицательной динамики.

В беседах с клиентами банковские специалисты рекомендуют переводить валюту в рубли, а точнее закрывать валютные вклады и открывать рублевые. На евро сегодня делают самую скромную ставку. Главный специалист отдела расчетного обслуживания Приморского филиала "Далькомбанка" Ольга ТРУСОВА полагает, что в настоящий момент от евро вряд ли стоит ожидать как принципиального снижения, так и роста. Показатели банковских вкладов, которые "ЗР" публикует на своих страницах, по неофициальным данным, могут стать на несколько порядков ниже к лету 2010 г. А реальных доходов от валютных корзин не следует ожидать вплоть до осени 2010 г.

Если еще в ноябре 2009 г. на пару доллар-евро банки устанавливали единые ставки, сегодня же банковские вложения в евро отличаются на 2-3 процентных пункта от вкладов в долларах в меньшую сторону. Самую минимальную коррекцию (до 0,75% в сторону уменьшения) произвели банки с зарубежным капиталом, уровень ставок которых и до марта нынешнего года был невысоким.

Одновременно доходность валютных депозитов в марте 2010 г. по сравнению с ноябрем 2008 г. в подавляющем большинстве случаев снизилась в 2, а то и в 3,5 раза. В ноябре 2008 г. максимальной ставкой был показатель в 10,75% на 2 года.

Минимальные ставки сегодня на валютные вклады отмечаются у Банка "Интеза" - 0,75% годовых при сроке хранения 1-3 месяца. Райффайзенбанк установил доходность в 0,4% годовых как для депозитов в долларах, так и для евро при сроке хранения 1 месяц. Ставка от 4,0% до 4,5% фигурирует в ОАО "Русь-Банк" при аналогичном сроке размещения (Вклад "Классический"). С ноября по март 2010 г. банки снижали проценты своих депозитов на 1-4%. К 1 марта остались без изменения условия по вкладам Сбербанка, Балтийского банка развития, ТрансКредитБанка.

Еще сегодня можно наблюдать максимальное предложение 9,6% по валюте ПрискоКапитал банка при сроке хранения 2 года, но не факт, что такой уровень депозитного предложения сохранится надолго. Так, ведущий специалист группы организации неторговых валютообменных операций Приморского филиала Восточного экспресс банка Владимир БАГАНОВ предполагает, что оптимальной ставкой в нынешних условиях по вкладам в долларах мог бы стать показатель не ниже 5%, по евро - не менее 3%.