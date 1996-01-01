С Альфа-банком на "Зимние каникулы"!

Альфа-банк объявил о введении специального срочного вклада "Зимние каникулы". Открыть новогодний вклад можно с 6 декабря 2004 года по 31 января 2005 года.

По новому вкладу установлены повышенные процентные ставки, которые на 0,5-1 % превышают ставки по стандартным вкладам. Например, по вкладу в рублях ставка достигает 8,5 % годовых при размещении на 3 месяца, а такой же вклад в долларах США принесет своему владельцу до 7 % годовых.

Вклад "Зимние каникулы" можно открыть в рублях, долларах США или евро на 1 месяц (31 день), 2 месяца (62 дня) или 3 месяца (92 дня). Минимальная сумма не отличается от срочных вкладов и составляет 10 тыс. рублей, 1 000 долларов США или евро. Проценты по вкладу "Зимние каникулы" начисляются каждый месяц и капитализируются, то есть прибавляются к сумме вклада, таким образом, ежемесячно увеличивая ее. Особым условием является то, что вклад "Зимние каникулы" не продлевается на новый срок.