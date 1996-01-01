АКБ "Приморье" получил кредитную линию в Германии

В первых числах декабря делегация АКБ "Приморье" посетила с официальным визитом Штаб-квартиру Коммерцбанка (Франкфурт-на-Майне, Германия).

Целью визита стали переговоры о предоставлении кредитной линии банку с целью подтверждения гарантий и аккредитивов АКБ "Приморье", в результате которых были достигнуты договоренности о предоставлении банку на линии в размере 1 млн евро с периодом отсрочки платежа на 1 год.

После заключения подобного соглашения у АКБ "Приморье" появилась возможность предоставить своим клиентам-импортерам отсрочки по платежам за поставленный товар до одного года. Товаром могут быть как основные производственные фонды, так и потребительские товары, включая продукты питания. Подобная форма сотрудничества привлекательна тем, что стоимость ресурсов при использовании торговой линии ниже, чем уровень процентных ставок по кредитам, существующий сейчас на банковском рынке края.