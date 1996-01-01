Связь-банк открыл "Соллерс-Дальний Восток" кредитную линию на $150 млн

Связь-банк открыл ООО "Соллерс-Дальний Восток" (дочернее предприятие ОАО "Соллерс") кредитную линию на $150 млн до конца 2015 г. Средства будут направлены на приобретение машинокомплектов для сборочного производства моделей корейских внедорожников SsangYong, японских коммерческих грузовиков Isuzu и спецавтомобилей для нужд социальной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа на базе Fiat Ducato: маршрутных такси, автомобилей "скорой помощи", школьных автобусов, инкассаторских автомобилей и другое.