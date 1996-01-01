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Сбербанк будет приобретать недвижимость для развития филиальной сети
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Сбербанк РФ будет приобретать недвижимость для развития своей филиальной сети, сообщил журналистам директор управления стратегии банка Дмитрий ТАРАСОВ. По его словам, банк считает перспективным увеличение количества отделений, которые находятся в его собственности. Сейчас у Сбербанка соотношение арендуемых помещений и помещений, находящихся в собственности, составляет примерно 50 на 50. "Сбербанку не хватает собственных помещений для быстрого развития", - подчеркнул он.
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