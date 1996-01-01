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Росбанк снижает ставки по кредитам для малого бизнеса
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Росбанк в очередной раз снизил ставки по программам кредитования малого и среднего бизнеса и отменил все комиссии по программе "Овердрафт предприятиям малого и среднего бизнеса/Индивидуальный предприниматель". При этом сразу на 4% годовых снижены ставки для клиентов, обслуживающихся в Росбанке более 6 месяцев, на 2% годовых - для новых клиентов банка.
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