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"Война" банкоматам

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В середине декабря 2004 года президент MasterCard Europe Александр ЛАБАК представил в России новую стратегию развития платежной системы, одним из приоритетных направлений которой становится усиление работы с торговыми точками.

Это, несомненно, особенно актуально для нашей страны в целом (более 90% объема операций по пластиковым картам приходится в РФ на снятие наличных), и для Хабаровского края - в частности, где этот показатель равен 97,5% (данные регионального ГУ ЦБ от 01.10.2004 года).

Удивительное дело, приезжая за границу, в ту же Европу, на временное - с целью учебы, к примеру, - или постоянное место жительства, с легкостью и даже удовольствием отказываешься от привычки носить в портмоне больше наличных, чем требуется, чтобы заплатить в кафе за чашечку кофе и круасан. Очень быстро плата за товар в магазинах безналичным расчетом по карточке избавляет тебя от моральных (неприятные ощущения, связанные с поиском несчастных 10 руб. 79 коп. для продавщицы молочного отдела, а то ей сдавать, кроме как пятидесятками, нечем) и материальных (на поиски тратится твое время) потерь. Это приводит людей из бывшего Советского Союза к мысли, что карточки и расчеты по ним - это еще одно благо, в котором нам, как и во многом, другом, было отказано ранее. Но это ранее, а что теперь?

Александр ЛАБАК в газете "Коммерсант" от 17.12.2004 сетует: "Банкоматные трансакции подрывают основу понятия пластиковых карт. Карты должны использоваться для замены наличных денег, а не для привлечения средств". Действительно, при существующей на сегодняшний день маркетинговой стратегии банков, когда активное пропагандирование зарплатных проектов идет без проведения ими столь же интенсивной параллельной работы по переориентации держателей карт с банкоматов на магазины, говорить о существенном увеличении доли операций по оплате товаров и услуг в России еще долго не придется.

Причины, по которым Master Card идет в наступление на банкоматы, прозрачны. Достоверной статистики об использовании карт той или иной платежной системы для зарплатных проектов нет, однако есть другая статистика. По данным Федеральной антимонопольной службы, 6,9% рынка по объему операций приходится на карты MasterCard, в то время как на карты ее прямого конкурента Visa приходится 40,25% рынка. При этом различие по количеству выпущенных карт заметно меньше: на MasterCard приходится 22,8% эмиссии, а на Visa - 36,9%. Создание подразделения по работе с торговыми точками, в том числе и в России, должно исправить существующее положение.

Через активную помощь банкам - членам системы - в их сотрудничестве с торговыми точками Master Card, используя систематизированный опыт, накопленный в других странах, собирается, по-видимому, укоренить на российской земле культуру совершения безналичных платежей и заодно исправить свое положение по объемам операций. Как это будет реализовано, пока неизвестно. Только здесь следует оговориться, что разные образовательные программы и рекламные PR-кампании с целью объяснения населению плюсов карты как платежного инструмента - это, безусловно, хорошо, но в Европе редкий магазин не имеет терминала для безналичного расчета, у нас - до сих пор - редкий имеет.

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