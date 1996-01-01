"Восточный экспресс банк" присоединит Камабанк, увеличит уставный капитал на 2,5%

Акционеры "Восточного экспресс банка" на внеочередном общем собрании приняли решение присоединить Камабанк. В рамках реорганизации "Восточный экспресс банк" (в настоящее время владеет 79,94% акций Камабанка) увеличит уставный капитал на 2,5% - до 570 млн 596,451 тыс. руб., разместив 1 млрд 400 млн 590,695 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. Акции допэмиссии предполагается разместить путем конвертации в них акций Камабанка. При этом одна обыкновенная акция Камабанка номиналом 1 руб. будет конвертирована в семь обыкновенных акций "Восточного экспресс банка" номиналом 0,01 руб.