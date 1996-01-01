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Кредитный портфель приморских банков похудел и ухудшился

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На 1 января 2010 г. в Приморском крае действовали 8 кредитных организаций, в том числе 7 банков и 1 небанковская кредитная организация. Филиальная сеть представлена 42 филиалами, из которых 7 расположены в регионе вместе с головной кредитной организацией и 35 - головные банки которых находятся за пределами региона, в том числе 5 филиалов Сбербанка, следует из анализа сводного баланса кредитных организаций Приморского края и филиалов инорегиональных банков за 2009 г.

В 2009 г. филиалы ОАО "Дальневосточный банк" в Артеме и Дальнереченске, филиал "Дальневосточный" ОАО "Альфа-Банк" и Уссурийское отделение №4140 Сбербанка России переведены в статус внутренних структурных подразделений. Закрыт Приморский филиал ОАО "Востоккредитбанк". В то же время во Владивостоке открыты филиалы "Газпромбанка" и "Юниаструм Банка". В целом с начала 2009 г. филиальная сеть уменьшилась на 3 единицы.

На 1 января 2010 г. на территории края действовали 7 представительств банков-резидентов, 38 операционных касс вне кассового узла, 338 дополнительных офисов, 26 кредитно-кассовых офисов и 22 операционных офиса.

В числе позитивных факторов, характеризующих банковский сектор Приморья, следует отметить рост с начала текущего года совокупных активов - 20%, обязательств банковской системы - 18,7%, включающих рост привлеченных средств, являющихся основой ресурсной базы кредитных организаций, - на 35,2%.

Сложившийся прирост объема привлеченных средств обеспечен главным образом увеличением остатков на счетах юридических лиц-некредитных организаций на 52,6% и вкладах граждан на 37%. Удельный вес межбанковских ресурсов в привлеченных средствах банковского сектора снизился, составив 0,8% против 6,8% на начало года.

В структуре привлеченных средств по-прежнему преобладает доля вкладов граждан - 57%. При этом традиционно большая часть временно свободных средств населения, привлеченных во вклады, аккумулирована в отделениях Сбербанка России - 55,9%.

Вторым по значимости источником привлеченных средств и в целом пассивов банковского сектора остаются средства юридических лиц-некредитных организаций, их доля в объеме привлеченных средств составила 39,6% против 35,1% на начало 2009 г. Кроме того, наблюдается увеличение объема вложений в ценные бумаги на 1 млрд 101 млн руб. (36,1%) и операции финансовой аренды на 1 млрд 549 млн руб. (в 2 раза).

Тем не менее, под влиянием сохранения нестабильной ситуации на финансовом рынке, в условиях увеличения основных видов банковских рисков, отдельные показатели деятельности банковского сектора края демонстрировали тенденцию к снижению. Так, объем совокупного кредитного портфеля, основной составляющей доходоприносящих активов, по сравнению с началом года снизился на 10,7%. Основной причиной дефицита кредитования сектора экономики (юридических лиц - некредитных организаций и индивидуальных предпринимателей) по-прежнему является ухудшившееся экономическое положение заемщиков, рост невозврата кредитов и консерватизм банков. На начало нового года совокупный остаток выданных кредитов и прочих размещенных средств составил 93 млрд 943 млн руб. Основной объем кредитных вложений приходится на кредиты юридическим лицам - некредитным организациям (62,8%) и физическим лицам (31,9%).

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской системы края составила 6,53% против 3,35% на начало года, в том числе, региональных банков - 4,71% против 2,44%, инорегиональных банков, включая отделения Сбербанка, - 7,38% против 3,73%.

Объем прибыли, полученной банковским сектором за 2009 г., составил 2 млрд 811 млн руб., что на 17,4% меньше прибыли за соответствующий период прошлого года. Негативное влияние на изменение финансового результата оказало в основном сокращение объемов и ухудшение качества кредитного портфеля, требующего формирования дополнительных резервов.

В банковском секторе экономики края к 1 января 2010 г. доля региональных кредитных организаций в совокупных показателях составляет: в активах и пассивах - 33,3% (-33,6%), в кредитах - 32% (29,9%), во вкладах граждан - 25,6% (24,1%). Все кредитные организации, зарегистрированные на территории края, по итогам 2009 г. являются прибыльными. Рост их совокупного капитала составил 213 млн руб., или 3,5% (с 6 млрд 077 млн руб. до 6 млрд 290 млн руб.), совокупного уставного капитала - 21 млн руб., или 2,4% (903 млн руб. против 882 млн руб. на начало 2009 г.). За 2008 г. рост совокупного капитала составлял 1 млрд 533 млн руб.(32,2%), совокупного уставного капитала - 137 млн руб. (18%).

Отдел информационного обеспечения и коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю.

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