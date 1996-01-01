Банкиров заставят показывать комиссии за снятие в банкоматах

До недавнего времени банки не спешили доводить до сведения рядовых потребителей информацию о комиссиях за обналичивание денежных средств. Даже раньше, в докризисный период, узнать о платности подобных услуг и о самой их стоимости мы могли, как правило, только после того, как операция была совершена, а деньги благополучно списаны со счета.

Преодолеть подобные негативные тенденции призван проект поправок в статью 29 закона "О банках и банковской деятельности". По мысли российских парламентариев, проинформировать владельца кредитной карты о наличии и о размере комиссии банки будут обязаны дважды: до совершения операции (предупреждающей надписью на экране банкомата) и после получения денег (соответствующей строкой в чеке). Станем ли мы от этого более защищенными?