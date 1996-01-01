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Терминалы заменяют кассиров

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Каждый второй кредит, выданный Дальневосточным банком Сбербанка России, погашается через платежный терминал. Растет и число тех, кто оплачивает жилищно-коммунальные услуги, таких платежей более 85 тыс. в месяц.

Более 2 млн платежей осуществили дальневосточники через устройства самообслуживания в 2009 г. Сегодня через них каждый месяц проходит более 725 тысяч платежей. Самым востребованным сервисом стало погашение кредитов - около 160 тыс. платежей ежемесячно. Больше половины платежей приходится на Хабаровск, каждый пятый квартиросъемщик города предпочитает оплачивать коммунальные платежи таким образом. Чтобы процедура работы с платежным терминалом стала удобнее, в банке бесплатно можно получить карту мгновенной выдачи Сбербанк-Maestro "Momentum" и оплачивать услуги при ее помощи. Кроме того, карта является универсальным ключом-идентификатором, позволяющим получать многочисленные услуги банка без заключения дополнительных договоров.

В ДВ банке Сбербанка России установлено более 600 терминалов для оплаты услуг, сообщили "ЗР" в пресс-службе банка. За год их количество возросло втрое. Терминалы устанавливаются теперь и вне офисов Сбербанка - в крупнейших торговых центрах. Значительно увеличилось и количество услуг, которые можно оплатить через терминал.

"Мы в самом начале пути, многие наши клиенты уже оценили преимущества оплаты услуг через терминалы, - подчеркивает директор управления банковских карт Светлана ЛЕСНЯК. - Мы будем развивать альтернативные каналы обслуживания и в следующем году. Сейчас идет работа над созданием единого профиля клиента. Это позволит при обращении клиента в терминал самообслуживания без каких-либо квитанций определить, какие суммы ему нужно вносить для оплаты коммунальных услуг".

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