Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Терминалы заменяют кассиров
Каждый второй кредит, выданный Дальневосточным банком Сбербанка России, погашается через платежный терминал. Растет и число тех, кто оплачивает жилищно-коммунальные услуги, таких платежей более 85 тыс. в месяц.
Более 2 млн платежей осуществили дальневосточники через устройства самообслуживания в 2009 г. Сегодня через них каждый месяц проходит более 725 тысяч платежей. Самым востребованным сервисом стало погашение кредитов - около 160 тыс. платежей ежемесячно. Больше половины платежей приходится на Хабаровск, каждый пятый квартиросъемщик города предпочитает оплачивать коммунальные платежи таким образом. Чтобы процедура работы с платежным терминалом стала удобнее, в банке бесплатно можно получить карту мгновенной выдачи Сбербанк-Maestro "Momentum" и оплачивать услуги при ее помощи. Кроме того, карта является универсальным ключом-идентификатором, позволяющим получать многочисленные услуги банка без заключения дополнительных договоров.
В ДВ банке Сбербанка России установлено более 600 терминалов для оплаты услуг, сообщили "ЗР" в пресс-службе банка. За год их количество возросло втрое. Терминалы устанавливаются теперь и вне офисов Сбербанка - в крупнейших торговых центрах. Значительно увеличилось и количество услуг, которые можно оплатить через терминал.
"Мы в самом начале пути, многие наши клиенты уже оценили преимущества оплаты услуг через терминалы, - подчеркивает директор управления банковских карт Светлана ЛЕСНЯК. - Мы будем развивать альтернативные каналы обслуживания и в следующем году. Сейчас идет работа над созданием единого профиля клиента. Это позволит при обращении клиента в терминал самообслуживания без каких-либо квитанций определить, какие суммы ему нужно вносить для оплаты коммунальных услуг".
Новости тематики
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Новости раздела
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя