Восточный экспресс банк разместит биржевые облигации на 1 млрд руб.

Восточный экспресс банк 11 марта начнет размещение биржевых облигаций на 1 млрд руб. Бонды планируется разместить по открытой подписке на ФБ ММВБ по номиналу, составляющему 1 тыс. руб. ФБ ММВБ 5 февраля допустила к торгам в процессе размещения три выпуска биржевых облигаций банка объемом 1 млрд руб. каждый. Облигации будут находиться в обращении 3 года. Бонды имеют 6 полугодовых купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций. Обеспечение по выпускам предоставлено ООО "ВЭБ-Финанс".