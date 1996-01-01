Время торговать по-современному

Всего пять площадок государство выбрало для проведения электронных торгов. Одна из них - электронная площадка ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная система торгов". Уже сегодня на этой площадке зарегистрировались более двух десятков приморских заказчиков. О том, как организована работа площадки, "ЗР" рассказала директор по продажам "Сбербанк-АСТ" Юлия ОБАЛЯЕВА.

- Юлия Игоревна, расскажите, пожалуйста, как вы планируете организовать работу площадки?

-Сбербанк-АСТ является национальным оператором электронных торгов, отобранным Правительством РФ для осуществления электронных торгов для госзаказчиков в рамках нового порядка размещения госзаказа (распоряжение Правительства РФ от 1 июня 2009 г N 755-р). У нас было время обдумать, как именно мы будем привлекать заказчиков и участников размещения госзаказов. За месяцы работы площадки мы поняли: невозможно работать без партнеров ни с регионами, ни с заказчиками. Сейчас Сбербанк-АСТ предполагает аккредитацию большого количества различных партнеров, которые будут оказывать информационные и маркетинговые услуги, проводить обучение участников и заказчиков. Также планируется открытие новых регистрационных центров среди списка доверенных удостоверяющих центров, которые будут выдавать сертификаты ЭЦП. Сейчас уже есть такие центры, которые выдают во Владивостоке ключи для работы с площадкой, но мы планируем расширить эту сеть. Это заложено в нашу партнерскую программу.

- Площадка Сбербанка уже проводила торги в электронной форме. С чем вы столкнулись?

- У нас есть опыт проведения торгов по старой форме, т.е. в соответствии со ст. 41 ФЗ-94 и по новой главе 3.1 этого закона. Тот, кто уже участвует в коммерческих закупках и по 41-й статье, и по другим вариантам торгов, должны пройти аккредитацию в соответствии с новой формой и условиями. Это довольно долгий процесс, поэтому аккредитованных участников сейчас в реестре не так много. Очень много вопросов возникает при заключении государственного контракта в электронной форме. Мы столкнулись с тем, что нужно работать в части популяризации не только самого способа размещения, но и информационных технологий - в частности. Я уже давно работаю с регионами и внедряю системы автоматизации и автоматизированных электронных торгов. Можно сказать, что такая работа на уровне заказчика, его информирования и его обучения по многим регионам уже выполнена. Видно, что региональные и муниципальные заказчики более продвинуты, чем федеральные учреждения. У нас эксперимент начался именно с федеральных заказчиков, которые редко проводили электронные торги, а сейчас, по закону, все федеральные заказчики с 1 января должны проводить электронные торги по 23 пунктам, а с 1 июля перевести 80% госзакупок в электронный вид.

Отвечая на ваш вопрос, с чем мы столкнулись, можно сказать: с плохой информированностью федеральных заказчиков об информационных технологиях, электронных торгах и о возможности заключения электронного контракта по сути. На бумажном носителе им все понятно, а в электронной форме - это некоторый шок. Поэтому популяризация, информирование - это основные вещи, которые нам нужно сделать.

- Какую максимальную нагрузку может выдержать сайт? Хватит ли мощности площадки?

- На конкурс по отбору 5 площадок было подано 18 заявок. Понятно, что оказывать такого рода услуги очень сложно, поэтому требования при выборе были довольно высокие. У нас центр обработки данных обслуживается инженерами самого Сбербанка, есть опыт обслуживания карточек и масштабного процессинга, т.е. с нагрузками такого рода Сбербанк знаком. А требования были заложены таким образом, чтобы весь госзаказ могла обслужить в течение квартала одна площадка, поэтому и вышли вслед за нами две биржи (ММВБ и РТС), которые без сомнения такие требования могут удовлетворить. Что касается сервера, то все заказчики Приморского края обеспокоены тем, что большая нагрузка по московскому времени. Скорее всего, вопрос будем решать установкой рекомендуемого времени для региона. На данный момент площадка устанавливает время в согласовании с заказчиком.

- Как вы сможете получить гарантированное вознаграждение в случае небольшого обеспечения заявки?

- Если говорить о госзаказе, то до ста тысяч рублей можно не проводить процедуру открытого аукциона в электронной форме. Но многие все равно проводят, и были прецеденты, когда его проводили на 5 тыс. руб. В этом случае размер обеспечения заявки действительно меньше, чем наше вознаграждение. В регламенте мы прописали эту ситуацию. В случае если размер обеспечения меньше нашего комиссионного вознаграждения, то мы взимаем не более чем размер обеспечения этой заявки. Но если обеспечения будет много, то площадки вообще не будут получать какую-либо плату за свои услуги.

- В какой срок будут возвращаться залоги? Участники опасаются, что будет изъятие денег на большой срок.

- Отзыв заявки приводит к моментальному разблокированию денежных средств, которые были внесены участником в качестве обеспечения заявки. Соответственно так же при заключении контракта - моментально разблокируются средства в режиме он-лайн. На сайте можно заполнить заявку о выводе средств - и через банк клиент-участник тут же видит свои средства обратно на своем счете. Забрать эти деньги можно сразу, как только будет либо подписан контракт, либо отменена процедура, либо участник не победил, его не отобрали по первым, вторым частям.

- Будет ли взиматься плата с победителя, с участия?

- С победителя - да, с участия - нет. С победителя, с которым заключается контракт, взимается плата только в двух случаях: если состоявшаяся процедура была конкурентная, т.е. вышли хотя бы два участника, в результате чего образовалось снижение цены, и в случае, если обеспечение на счетах всех площадок ниже той нормы, которая установлена Минэкономразвития РФ. Ожидается, что все площадки будут использовать каким-то образом обеспечения, которые размещены участниками на счете площадки, и на этом смогут сделать свой коммерческий успех, но не с денег, которые взимаются с участника. Участник платит за сертификат ЭЦП (не площадке, а удостоверяющему центру), который нужен участнику не только для работы на всех пяти площадках, но и для сдачи отчетности в налоговую инспекцию, например. Тогда его 1 200 руб. в год окупится с лихвой. Я считаю, это незначительная сумма для участника, с учетом того, что он обязуется заключать и исполнять государственные контракты.

- Больной вопрос для всех участников торгов - случаи сбоя в сети.

- Теоретически это возможно. Со стороны площадки для устранения таких сбоев сделано несколько вещей. Первое - это возможность приостановления торгов, если есть такой форс-мажор и об этом оперативно сообщено площадке, второе - это возможность назначить от участника несколько полномочных сотрудников, которые будут участвовать в торгах, но для этого нужно купить участнику размещения заказа на второго уполномоченного представителя сертификат ЭЦП. Это не так уж и дорого. Если для участника размещения заказа это важные торги, то нужно себя подстраховать и обезопасить.