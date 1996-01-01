АТБ выбрал курс устойчивого развития

Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) 14 февраля отпраздновал день своего совершеннолетия - 18-летие со дня создания.

В кризисный 2009 г. АТБ не только не потерял своих позиций, но и достиг впечатляющих результатов, доказав, что кризис - не только опасность, но и открывающиеся возможности. Собственный капитал банка на 1 января 2010 г. достиг почти 3 млрд руб. Кредитный портфель увеличился до 14 млрд 840 млн руб., а остатки на счетах физических лиц превысили 10 млрд руб.

В 2009 г. банком были получены значимые рейтинги: рейтинг финансовой устойчивости на уровне Е+, (международное агентство "Moody's Investors Service"), долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале Baa2.ru (агентство "Moody's Interfax").

В мае 2009 г. АТБ стал лауреатом 5-й ежегодной банковской премии "Банковское Дело" в номинации "Лучший банк региона".

В 2009 г. начался активный процесс консолидации банков: к 1 мая должен завершиться процесс присоединения Колыма-банка и Камчатпромбанка к Азиатско-Тихоокеанскому Банку. По результатам объединения АТБ станет вторым среди региональных банков на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири по объему активов.

Банк считает одним из приоритетных направлений развитие высокотехнологичных услуг, поэтому в 2009 г. суммы вложений в приобретение оборудования, лицензий и развитие современных услуг составили около $5 млн (в 2010 г. инвестиции достигнут $10 млн). Банком был запущен свой собственный эмиссионный центр по выпуску пластиковых карт, что позволило в разы сократить срок выдачи карт. Осуществлен переход на новый процессинговый центр с расширенными возможностями по предоставлению услуг клиентам.