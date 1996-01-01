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Китай, Япония и Южная Корея обсуждают возможность введения единой валюты
Экономические кризисы и проблемы, которые стали особенно сильно лихорадить Европу и США, заставляют Азию все больше задумываться о создании своего единого блока по примеру ЕС. Одним из наиболее часто озвучиваемых предложений является начало движения в сторону введения единой валюты по примеру евро.
Об этом, в частности, шла речь в Сеуле в феврале на международном экономическом форуме, в котором приняли участие представители ведущих научных институтов Китая, Японии и Южной Кореи. Президент Корейской экономической ассоциации КИМ Ин Чжун предложил увязать друг с другом обменные курсы трех ведущих региональных валют - китайского юаня, японской йены и южнокорейской воны. Ким признал, что итоговой целью должно быть создание финансового союза с введением общей валюты. "Однако на данном этапе в качестве первого шага в том направлении необходимо увязать друг с другом обменные курсы трех валют", - подчеркнул он, напомнив, что именно так в 1980-е годы поступили страны Европы, которые затем пришли к единой евро. Ким Ин Чжун призвал Сеул, Токио и Пекин более активно развивать сотрудничество и взаимодействие в валютно-финансовой и экономической сфере, сказав, что уже заключенного регионального соглашения о создании фонда в 120 миллиардов долларов явно недостаточно для обеспечения стабильности экономик азиатского региона.
С ним был солидарен председатель Японской экономической ассоциации Масахиса ФУДЖИТА, который напомнил, что Восточная Азия на протяжении многих веков была наиболее динамичным регионом, пока пальму первенства не отобрала Европа, где началась индустриальная революция. Он выразил мнение, что сейчас все движется к тому, чтобы Азия снова стала локомотивом развития мировой экономики.
Вместе с тем у этих идей пока немало противников. Скептики же указывают, что все попытки создать реальный экономический блок и выработать общую политику наталкиваются на слишком разные национальные интересы и всевозможные политические препятствия, которых хватает в отношениях между Китаем, Южной Кореей и Японией.
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