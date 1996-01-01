108 млрд рублей хранят дальневосточники в Сбербанке

К празднику Великой Победы Сбербанк предложит дальневосточникам новый вклад - "Победитель". Дальневосточный банк Сбербанка России сохраняет лидерство по объему привлеченных средств населения и занимает около 50% рынка вкладов в регионе. По данным на 1 февраля в Дальневосточном банке Сбербанка России открыто примерно 10,8 млн банковских счетов физических лиц на общую сумму свыше 108,4 млрд рублей. Сегодня банк открывает вклады в 7 валютах - рубль, доллар США, евро, китайский юань, иена, фунт стерлингов, швейцарский франк.