Хочу лечиться... в Геленджике

Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) в последние годы стремительно набирает обороты. Количество людей, застрахованных только по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) все еще велико, но есть все предпосылки к тому, что в скором времени соотношение ОМС и ДМС изменится.

За здоровье надо платить

Сегодня государство в состоянии гарантировать "бесплатную" медицинскую помощь только при экстренных и неотложных состояниях. Система существующего обязательного медицинского страхования гарантирует медицинскую помощь только работающим гражданам и тем, кто имеет статус неработающего населения (дети, пенсионеры, инвалиды и т.д.). Как дополнение к ОМС и возможная альтернатива существует добровольное медицинское страхование.

Рынок ДМС начал развиваться с изданием в 1991 г. Закона "О медицинском страховании граждан в РФ". Мы перешли к рыночной экономике, но не забыли о жизни в Союзе, где предоставление медпомощи долгие годы было бесплатным.

Сегодня россияне постепенно приучаются пользоваться добровольным страхованием, в том числе и медицинским, однако доля граждан, застрахованных только "обязаловкой", все еще очень велика. По данным Госкомстата, доля ДМС в объемах страховой премии по медицинскому страхованию составляет примерно 22 %, а ОМС - 78 %. Однако, как сообщили в интервью "ЗР" специалисты страховой компании "Росгосстрах-Дальний Восток", с 1999 г. работа значительно активизировалась, а объем поступления страховых взносов увеличился почти в 20 раз.

ДМС становится более востребованным видом страхования, так как имеет ряд преимуществ: делает качественную медицинскую помощь более доступной, позволяет пациенту самостоятельно обозначить "параметры" медпомощи (медицинское учреждение, лечащего врача и др.) в отличие от ОМС, которое привязывает к конкретному региону и лечебно-профилактическому учреждению.

ДМС позволяет застрахованным лицам получать медицинские услуги в объеме, превышающем государственные гарантии в рамках ОМС. Это и дополнительные услуги, не предусмотренные полисом ОМС, и уровень лечения, который не может себе позволить государственная страховка в силу ряда причин, и медицинские учреждения, не входящие в систему ОМС. ДМС направлено на предоставление услуг, которые не обеспечивает или не может обеспечить в полной мере ОМС: дорогостоящее лечение, максимально комфортные условия такового, предоставление диагностики с применением наиболее современных и эффективных медицинских технологий.

У людей, застрахованных ДМС, больше шансов отстоять свои права, нежели у тех, кто застрахован ОМС. Ведь за полисом ДМС стоит конкретная страховая компания, эксперты которой обязаны защищать права своих клиентов.

Что предлагают?

По ДМС существуют программы на любой вкус. Страховая компания "ДальСАОР" с учетом требований современного рынка медуслуг реализовала принцип многоуровневой системы предложения программ ДМС с возможностью выбора лечебных учреждений, различного количества медицинских услуг и различным уровнем страховой ответственности.

Основной программой ДМС Военно-страховой компании является "Комплексная программа ДМС", включающая амбулаторно-поликлиническую помощь, стационарную медицинскую помощь и скорую медицинскую помощь. Индивидуальные программы предусматривают сезонные программы страхования ("Эффективная защита от гриппа", "Здоровье на даче"), программы страхования для женщин ("Ведение беременности", "Родовспоможение") и специальные программы ("Диагностика йоддефицитных заболеваний" и др.). Программа лечения осложнений заболеваний в результате неправильных и некачественных действий медицинского персонала и программы лечения тяжелых болезней ("Активное выявление сахарного диабета" и др.).

Страховая компания "Защита-Находка" предлагает 3 основные программы: "Амбулаторная помощь", "Стационарная помощь" и "Комплексное лечение" (диагностика, лечение, санаторно-курортное лечение).

Кроме амбулаторно-поликлинической, стоматологической, стационарной помощи в лечебных учреждениях Владивостока, Приморского края, Дальнего Востока, Москвы и т.д., "Росгосстрах-Дальний Восток" предлагает программы вакцинопрофилактики гриппа, клещевого энцефалита, гепатитов "А" и "В" российскими и зарубежными вакцинами с выездом на предприятие, программы "Врач офиса", "Семейный врач", "Оказание квалифицированной медицинской помощи при несчастном случае", проведение профосмотров, "Реабилитационно-восстановительное лечение". Разработаны и комбинированные программы.

Стандартных полисов ДМС в принципе не бывает, так как у разных людей разные запросы. В некоторых компаниях существуют программы, приближенные к стандартным, и то лишь потому, что они включают наибольшее количество рисков и охватывают практически все наиболее востребованные медицинские услуги.

Застраховаться добровольно можно по индивидуальной программе или корпоративно. Абсолютное большинство клиентов страховых компаний в части ДМС - корпоративные клиенты, то есть организации, которые страхуют всех работников сразу. По большей части такое страхование осуществляется за счет прибыли предприятия, то есть работник получает бесплатные медицинские услуги да еще и гарантии от страховщика.

По программе ДМС можно не только пролечиться в одной из клиник своего города, но и съездить в тот санаторий, который по показаниям врача больше всего подходит. Причем санаторно-курортное лечение можно получить не только в санаториях России, но и ближнего и дальнего зарубежья. Например, "Росгосстрах-Дальний Восток" по программе ДМС организует лечение в здравницах Дальнего Востока, Западной Европы, Китая, Черноморского побережья, Кавказских Минеральных вод, Подмосковья и Израиля. У страховой компании "Спасские Ворота-М" заключен договор с объединением "МедКлуб" для организации восстановительного лечения в санаториях за рубежом.

Если в городе, где проживает клиент, нет клиники, где лечили бы его болезнь, все опрошенные страховые компании готовы организовать лечение в том городе и том медицинском учреждении, где застрахованному обеспечат медицинские услуги в соответствии с его требованиями.

По сути, возможности страховых компаний по организации необходимой медицинской помощи клиентам безграничны. Сегодня почти все медучреждения работают со страховыми компаниями, поэтому довольно легко установить контакт с любым из них, где бы оно ни находилось. Соответственно, и список медицинских учреждений, с которыми работают страховые компании, весьма обширен как по количеству названий, так и по географическому расположению здравниц. Кроме того, как отметили специалисты страховой компании "Защита-Находка", имеются многолетний опыт работы на рынке медицинских услуг и договорные отношения со многими крупными центрами страны, и по необходимости можно заключить такие договора под определенного клиента.

Случаи и выплаты

Для того чтобы заключить договор по ДМС, нужно лишь заполнить заявление. Справок о состоянии здоровья страховые компании, как правило, не требуют, но иные просят заполнить специальную анкету. Стоимость страховки зависит от выбранной программы, численности сотрудников или членов семей, а также срока действия полиса. Некоторые компании при расчете стоимости полиса пользуются базовыми тарифами и коэффициентами к базовым тарифам. Здесь, как и в выборе программы, все индивидуально. Часто безубыточное страхование в течение года дает скидку при покупке полиса на следующий год. Одновременно страховые компании ориентируются все-таки на корпоративных клиентов, для которых условия заключения договоров и размеры сумм страховых взносов более выгодны.

Страховым случаем считается обращение застрахованного лица в медицинское учреждение за медицинскими услугами, включенными в предусмотренную договором страхования программу ДМС в период действия договора. Если застрахованный заболел, ему нужно обратиться в одно из лечебно-профилактических учреждений, указанных в договоре, с полисом ДМС и паспортом. Если возникают какие-то проблемы или сомнения, можно обратиться к специалистам своей страховой компании, которые обязаны помочь решить все вопросы.

Страховые выплаты оказываются в виде медицинских услуг и производятся на основании выставленных счетов лечебных учреждений. Страховая компания производит взаиморасчеты непосредственно с медицинским учреждением. В некоторых случаях компания может компенсировать деньгами расходы клиента на лечение или обследование.

Чаще всего производятся выплаты по стоматологии, реже - по амбулаторно-поликлинической помощи и диагностическому обслуживанию. Замыкают список лидеров "лекарственное обеспечение" и "острые или обостренные хронические заболевания".

За последние несколько лет интерес к добровольному медицинскому страхованию вырос. Объемы продаж увеличились в несколько раз, пока преимущественно за счет корпоративных клиентов. Так или иначе, полис ДМС не самый плохой способ поберечь здоровье.