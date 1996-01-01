Роял Кредит Банк запустил очередной банкомат в Уссурийске

Новый банкомат Роял Кредит Банка начал работать в Уссурийске по адресу ул. Калинина, 39 (административное здание ОАО "Уссурийский бальзам"). Банкомат обслуживает любые карты международных платежных систем Visa и MasterCard. Услугами банкомата можно воспользоваться в будние дни, с 8:00 до 20:00 (выходные - суббота, воскресенье).